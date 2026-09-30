¿Santi Gimenez está lesionado? La razón por la que no inicia ante Perú

Rafael Márquez apuesta por Berterame, Violante y Orbelín Pineda para el duelo amistoso

Santi Gimenez, con molestias musculares | Imago7

La Selección Mexicana tendrá modificaciones en el frente de ataque para enfrentar a Perú este martes 29 de septiembre. Santiago Gimenez todavía no se encuentra al 100 por ciento debido a una sobrecarga muscular, por lo que el cuerpo técnico decidió no exigirlo de inicio en este segundo compromiso de la fecha FIFA.

El delantero mexicano continúa con trabajo de recuperación y su condición física ha obligado a Rafael Márquez a buscar otras alternativas para conformar la ofensiva. Aunque Gimenez permanece disponible dentro de la concentración, su participación dependerá de la evolución de la molestia y de las necesidades del partido.

Ante este panorama, México saldrá con Germán Berterame como referencia ofensiva, acompañado por Isaías Violante y Orbelín Pineda. El atacante del Inter Miami tendrá la responsabilidad de ocupar la zona central del ataque y buscar espacios frente a la defensa peruana.

Violante, por su parte, recibirá una nueva oportunidad dentro del esquema de Márquez. Su presencia responde a la intención del cuerpo técnico de observar distintas opciones en ofensiva y ampliar la competencia interna de cara a los siguientes compromisos internacionales.

Una de las principales novedades será Orbelín Pineda, quien portará el gafete de capitán esta noche. El mediocampista asumirá un papel de liderazgo dentro del campo y también tendrá libertad para participar cerca del área rival.

La ausencia de Gimenez en el once inicial cambia la estructura ofensiva que México podría haber utilizado ante Perú. Berterame tendrá mayor responsabilidad en el área, mientras que Pineda y Violante deberán aportar movilidad y generación desde zonas más abiertas.

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Para Rafael Márquez, el encuentro representa otra oportunidad para evaluar futbolistas y probar asociaciones diferentes. La situación física de Gimenez también obliga al cuerpo técnico a administrar sus minutos y evitar una carga adicional que pueda complicar su recuperación.

México enfrentará a Perú con Berterame, Violante y Pineda como principales cartas ofensivas, mientras Santiago Gimenez continúa sin estar en condiciones óptimas. La evolución del delantero será uno de los puntos a seguir durante el partido y en los próximos días de concentración.

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