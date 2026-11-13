Rafael Márquez, sobre la ausencia de Henry Martín: “No es necesario en la Selección Mexicana”

El estratega mexicano reveló que el posible retiro de Alexis Vega del combinado nacional fue por un lapsus de calentura del futbolista

Rafael Márquez, director técnico de la Selección Mexicana, explicó por qué Henry Martín quedó fuera de la convocatoria para los cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Jamaica. Pese a reconocer la calidad y experiencia del delantero del América, el entrenador aseguró que actualmente no es necesario para el funcionamiento del Tricolor, debido a que cuenta con otras alternativas para ocupar la posición de centro delantero.

El estratega reveló que ha seguido de cerca al atacante azulcrema e incluso acudió a partidos del conjunto de Coapa para observarlo directamente. Sin embargo, considera que otros futbolistas pueden ofrecerle características que necesita para desarrollar su propuesta futbolística.

“Respeto mucho a Henry, lo conozco también muy bien, sé lo que me puede dar. Creo que de las visorías que he hecho, hay más partidos de América que he ido a verlo directamente y tiene el nivel, me da ciertas cosas que quizás otros me dan más”, explicó Márquez.

El técnico también dejó claro que la ausencia de Henry Martín no significa que tenga las puertas cerradas de la Selección Mexicana. “Hoy lo de Henry, pues yo creo que no al tener pensando en tener tres puntas, cuatro con (Armando) León. Creemos que hoy no es necesario, por eso es que decidimos no traerlo. Sin embargo, sigue abierta la puerta por si algún día, más adelante, tiene posibilidades de traer gente”.

Además, justificó su decisión al señalar que no solamente evalúa los goles de un delantero, pues considera otros elementos dentro de la cancha para implementar su idea de juego en el ataque, tomando en cuenta que de los 11 tantos que lleva en el apertura 2026, siete de ellos han sido de penal.

“Hay que valorar un poco todo, no nada más los goles. Hay que ver cómo mete sus goles, hay que ver qué tanta relación tiene para jugar, qué tanta efectividad tiene para relacionarse, cuántas pérdidas ha tenido en estos momentos de cargar jugadas, de poder generar mucho más. No es nada más el tema del gol. Son muchas cosas más los que pedimos al punta para intentar que dentro de nuestra idea de juego nos pueda dar”.

Alexis Vega confesó que su posible retiro se trató de una calentura

Otro de los temas abordados por Rafael Márquez fue la situación de Alexis Vega, quien anteriormente había manifestado su inconformidad por no ser considerado durante una convocatoria de la Selección Mexicana. El entrenador explicó que tuvo una conversación directa con el futbolista para aclarar lo sucedido y conocer su postura. El propio jugador reconoció que aquella reacción fue consecuencia de un momento de enojo y no una decisión definitiva de alejarse del Tricolor.

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“Sí, lo de Alexis, nos fuimos a comer. Enseguida después de esto hablé yo con él directamente, lo hablamos, lo aclaramos y él frontalmente me lo dijo que fue un lapsus de calentura en ese momento”, relató el estratega. Márquez también destacó que Vega entiende la función que desempeña dentro del grupo, tanto futbolísticamente como en el ambiente del vestidor.

Incluso el Kaiser reveló que fue el propio Alexis quien propuso cederle el dorsal número 10 a Gilberto Mora, una decisión que el entrenador consideró positiva y que destaca el buen ambiente que se vive dentro del vestidor. “Hablando con él, sobre el tema del número 10, de él salió el que se lo cedía a Mora, lo cual habla muy bien de él. Así que bueno, este la verdad es que muy contento de esta plática que tuvimos”.

Rafa Márquez revela que ha seguido de cerca a Armando León

La convocatoria de Armando León también generó curiosidad entre los aficionados y los medios de comunicación, debido a que es un futbolista poco conocido para buena parte del público. Sin embargo, Rafael Márquez defendió su inclusión y aseguró que el cuerpo técnico lleva varios meses observando sus condiciones futbolísticas antes de tomar la decisión de llamarlo.

“Lo de Armando León lo venimos siguiendo desde hace dos meses y medio. Si ustedes investigan un poco más quién es Carlos Planchar, quién es el que nos dio la información acerca de él, le dimos seguimiento y le hemos estado siguiendo estos últimos meses y nos ha sorprendido”, explicó. El entrenador también defendió el trabajo de su equipo de colaboradores y aseguró que la convocatoria del futbolista responde a un proceso de seguimiento y evaluación, no a una decisión improvisada.

Se mantiene la confianza para que Tala Rangel sea titular en la portería

Finalmente, Rafael Márquez respaldó a Raúl ‘Tala’ Rangel y descartó que los errores cometidos frente a Estados Unidos hayan provocado una pérdida de confianza en el guardameta de Chivas. El seleccionador reconoció que el portero ha mejorado su rendimiento y destacó que los errores individuales no deben convertirse en un motivo para retirar el respaldo a un futbolista.

“Yo ya lo había comentado que cuando también sucedió lo de Tala, yo sigo confiando en él, sé lo que es Tala, hoy por hoy obviamente ha mejorado y es lo que queremos”, señaló. Además, fue contundente sobre su situación dentro del equipo nacional: “Tenemos mucha confianza en Tala, sabemos el potencial que tiene, al igual que todos los demás. Sigue siendo el portero titular en esta selección”.

De cara al enfrentamiento contra Jamaica, Márquez reconoció que todavía necesita tiempo para consolidar su idea futbolística, aunque espera observar un equipo competitivo, dominador y capaz de controlar los momentos del encuentro. “Mañana creo que lo que me gustaría ver es un equipo competitivo, un equipo dominador, un equipo que controle muy bien los tiempos del partido, que estén muy atentos a las transiciones, que estén muy atentos a las pérdidas”.

Por último, el técnico también reconoció las condiciones que podrían presentarse en la cancha por la lluvia y el desgaste del terreno de juego, pero aseguró que su objetivo es observar una Selección Mexicana unida, concentrada y consciente de lo que está en juego.