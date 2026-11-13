Erik Lira se rinde ante Gilberto Mora previo al juego ante Jamaica: “Le das la pelota y te hace algo diferente”

El jugador de Cruz Azul explicó el respaldo que ofrece a Gilberto Mora y habló de la presión sobre México

Erik Lira no ocultó su admiración por Gilberto Mora y destacó las cualidades que lo convierten en un futbolista capaz de marcar diferencias con la Selección Mexicana. En conferencia de prensa, previo al partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Jamaica, el mediocampista de Cruz Azul habló sobre lo que representa compartir la cancha con el juvenil de 18 años, a quien considera un compañero que ofrece soluciones distintas con el balón y cuya presencia también representa una motivación para su propio desempeño.

El futbolista de Cruz Azul reconoció que una de las principales virtudes de Mora es su capacidad para generar jugadas diferentes cuando recibe la pelota, una característica que disfruta aprovechar dentro del terreno de juego. “A mí me encanta tener a jugadores como Gil Mora y me motiva también porque sabes que al darle la pelota te va a hacer algo diferente”, aseguró Lira durante su comparecencia ante los medios en Kingston, donde la Selección Mexicana se prepara para enfrentar a los Reggae Boyz.

Además de reconocer sus condiciones futbolísticas, Lira reveló el mensaje que le transmite a Gil Mora para liberarlo de responsabilidades y permitirle desarrollar su juego con mayor libertad. “Yo le digo que él se divierta, que yo atrás voy a correr y que él se quite un poco de esa responsabilidad. Yo hago todo lo demás”, explicó el mediocampista, quien también destacó la relación entre los integrantes del equipo: “No solamente él. Al estar aquí en la Selección Mexicana me encantan las amistades que hemos logrado y eso creo que se ha reflejado dentro de la cancha”.

Lira también abordó la presión que enfrentan los jugadores al representar a la Selección Mexicana, particularmente por la atención mediática y las exigencias que rodean cada compromiso. “Al ponerte esta playera, al estar aquí en la Selección Mexicana, influyen muchas cosas: mucha presión, mucho de lo mediático. Eso también nos reta y nos enseña a dar el máximo, el 100% siempre, porque tantito te relajas y vienen los errores o alguna derrota”, expresó el mediocampista sobre las responsabilidades que implica defender al equipo nacional.

En ese contexto, el jugador de Cruz Azul destacó el proceso que desarrolla la Selección Mexicana bajo la dirección técnica de Rafael Márquez, quien afrontará su primera eliminatoria oficial al frente del equipo. “De la mano de Rafa y todo el cuerpo técnico estamos en ese crecimiento, en esa búsqueda para poder explotar y crecer no solamente como jugadores, también como personas, y también el cuerpo técnico”, explicó Lira, quien relacionó el trabajo realizado durante las concentraciones con la evolución colectiva e individual de los seleccionados.

Respecto al escenario que encontrará México en Kingston, Erik Lira reconoció que el ambiente hostil no representa una preocupación para él y aseguró que disfruta disputar encuentros bajo esas condiciones. “Me gustan bastante los ambientes hostiles. Sabemos que Jamaica es un rival complicado en su casa, pero estamos preparados y listos para afrontar el partido, pensando en ganar. Son partidos de real importancia”, manifestó el mediocampista, quien descartó modificar el objetivo de conseguir una victoria como visitante.

Lira advierte a Jamaica: México quiere llevar ventaja a Monterrey

El seleccionado mexicano insistió en que la eliminatoria debe analizarse como una serie de 180 minutos y no únicamente por lo que suceda en Kingston. “Es una eliminatoria, son cuatro tiempos, cuatro bloques de 45 minutos, partiendo del cero atrás y tratando de ganar el partido”, explicó Lira. La ida se disputará este sábado 14 de noviembre en el National Stadium de Kingston, mientras que la vuelta está programada para el martes 17 de noviembre en el Gigante de Acero de Monterrey, donde se definirá el boleto a las semifinales de la Concacaf Nations League.

Sobre la preparación del equipo, Lira reveló que desde la concentración en Cancún los jugadores asumieron el compromiso de buscar la victoria en territorio jamaicano. “Desde que llegamos a Cancún nos mentalizamos en salir a ganar el partido. Si bien va a ser muy complicado, creo que si nosotros estamos bien y llevamos a cabo lo que trabajamos durante esta semana, estoy convencido de que vamos a salir positivos”, explicó. El mediocampista también remarcó la importancia de obtener un resultado favorable antes de regresar a México: “Va a ser muy importante llegar con ventaja a nuestro país”.

En el plano individual, el fútbolista de Cruz Azul aseguró que su continuidad en la Selección Mexicana depende del rendimiento que mantenga con Cruz Azul y de aprovechar cada convocatoria. “Afrontando partido a partido, concentración a concentración, yo haciéndolo bien en mi club para poder levantar la mano y poder seguir viniendo a la Selección Mexicana. Con bastante compromiso y bastante contento de estar aquí”, declaró. El futbolista dejó establecido que su prioridad inmediata es responder a las exigencias de Rafael Márquez durante la eliminatoria.

Finalmente, Lira se refirió a las dificultades que ha encontrado en su carrera y aseguró que no abandonará el objetivo que persigue con la Selección Mexicana, aunque evitó anticiparse a lo que pueda suceder después de la eliminatoria. “Bastante duro, pero por algo pasan las cosas y esto es fútbol, no me deja de sorprender esto del fútbol. No me relajo ni voy a renunciar a ese sueño, pero hoy estoy enfocado en el partido de mañana. Solamente pienso en Jamaica y después, todo a su tiempo, me dará para pensar y esperemos que se pueda llegar a cumplir”, concluyó el mediocampista, quien reiteró que toda su atención está puesta en el primer enfrentamiento contra los Reggae Boyz.