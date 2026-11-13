Selección Mexicana: obligada a ganar ante Jamaica en la Nations League

Antonio Moreno aseguró que el Tricolor debería ser superior ante los caribeños, luego de disputar una fase final contra Inglaterra en un Mundial

México debe ser superior a Jamaica en la Nations League | Claro Sports

La Selección Mexicana tiene una obligación importante en su próximo compromiso de la Concacaf Nations League: conseguir una victoria frente a Jamaica en el partido de ida de los cuartos de final. Antonio Moreno dejó clara su opinión en Claro Sports por W Radio y cuestionó cualquier postura que contemple el empate como un resultado favorable para el equipo nacional.

Nuestro especialista fue contundente al señalar que México no puede conformarse con igualar frente a un rival caribeño al que considera inferior dentro de la Concacaf. Para Moreno, la exigencia del Tricolor debe estar a la altura de sus aspiraciones internacionales, especialmente después de haber mostrado argumentos para competir contra selecciones de mayor jerarquía.

“Claro que no te puedes conformar ni firmar un empate con Jamaica, con un equipo de la Concacaf que no es el más fuerte de la Concacaf, cuyas condiciones, por más que me digan hemos estado allá, no se parecen a El Salvador, a Honduras, a Costa Rica”, expresó Antonio Moreno.

México debe ser superior a Jamaica después de competir con Inglaterra

Uno de los argumentos principales de Antonio Moreno para exigirle una victoria a México tiene que ver con el antecedente mundialista frente a Inglaterra, pues recordó que, hace apenas tres meses existía la expectativa de que el combinado nacional pudiera competir de tú a tú contra una selección europea de primer nivel.

Aunque México no consiguió imponerse a Inglaterra, el hecho de haber competido contra un rival de esa categoría eleva las expectativas sobre lo que puede ofrecer frente a Jamaica. Por eso, Moreno considera contradictorio que después de aquella exigencia internacional ahora exista la posibilidad de celebrar un empate contra un adversario de la región.

“Me parece que si después de un Mundial, que hace 3 meses decías ‘estamos al tú por tú para poderle ganar a Inglaterra’, al final no se pudo y hay distancias, pero que estemos diciendo firmo un empate con un equipo de Concacaf contra Jamaica, con todo respeto para Jamaica, o sea, estaríamos muy mal si es lo que pensamos”, señaló.

Si Rafa Márquez da un discurso de ir por el empate se debe cambiar de técnico

La postura de Moreno también alcanzó al cuerpo técnico de la Selección Mexicana. El periodista puso sobre la mesa un escenario hipotético en el que Rafael Márquez, como responsable del proceso, transmitiera a sus futbolistas que conseguir un empate en Jamaica representaría un buen resultado.

Para el analista, un discurso de conformismo sería motivo suficiente para cuestionar la continuidad del entrenador, pues considera que la mentalidad de la Selección Mexicana debe estar enfocada en competir para ganar, independientemente de que se trate de un partido como visitante.

“Y si el técnico de la Selección tuviera ese discurso con sus jugadores de, ‘oigan, si empatamos es un buen resultado’, cambiemos de técnico”, sentenció Antonio Moreno durante su intervención en Claro Sports por W Radio.

Gilberto Mora debe ser el 10 de la Selección Mexicana

Además de exigir una victoria frente a Jamaica, Antonio Moreno abrió otro debate alrededor del equipo nacional: quién debe portar el dorsal número 10. La discusión involucra a Gilberto Mora y Alexis Vega, quien anteriormente había utilizado ese número y cuenta con mayor jerarquía dentro del representativo mexicano.

Moreno recordó que Vega manifestó su inconformidad cuando no fue considerado durante una gira de preparación de cuatro partidos en Estados Unidos. El periodista hizo referencia a aquella postura pública del futbolista y planteó si, después de su ausencia, corresponde devolverle el número que utilizaba anteriormente o mantenerlo en manos de la joven promesa.

“¿Quién va a usar el 10 mañana? Si mañana tienes el 10, ¿se lo debes dar al de la jerarquía, que no pudo estar el partido pasado o se lo dejas ya a Gil Mora?”, cuestionó.

Sin embargo, Antonio Moreno dejó clara su preferencia: Gilberto Mora debe conservar el número 10 porque representa el inicio de una nueva etapa en la Selección Mexicana. Para el periodista, el proceso encabezado por Rafael Márquez debe construir su propia identidad y no depender de las jerarquías establecidas anteriormente.

“La polémica sería nada más el 10, lo merece el chavo Gil Mora que se lo va a llevar los próximos años o se lo regresas al que le pertenecía, en teoría. Yo se lo dejo muy fácil porque es otro proceso y está empezando un proceso en el que si ya empezó con el 10, no es Aguirre, ya es Rafa Márquez y el proceso empezó con que su 10 es Gil Mora y su 10 tiene que ser Gil Mora”, concluyó.

De esta manera, Antonio Moreno dejó dos mensajes contundentes para el entorno del Tricolor: México no debe salir a especular con el empate frente a Jamaica y Gilberto Mora debe consolidarse como el dueño del dorsal número 10. Dos decisiones que, desde su perspectiva editorial, representan la mentalidad y la identidad que necesita construir la Selección Mexicana en esta nueva etapa.