Santiago Sandoval, por encima de Gilberto Mora: la apuesta de Félix Fernández

El analista destacó su edad, versatilidad, producción y su primer llamado al combinado nacional, aunque Nicolás Romay, Antonio Moreno y Daniel Cohen no coincidieron con su postura

Félix ve con más talento al jugador de Chivas | Claro Sports

El debate sobre quién puede convertirse en la próxima figura de la Selección Mexicana llegó a Claro Sports por W Radio. Félix Fernández colocó sobre la mesa el nombre de Santiago Sandoval, jugador de Chivas, y aseguró que, desde su perspectiva, el futbolista de 19 años puede alcanzar un techo mayor al de Gilberto Mora. La postura generó desacuerdo entre sus compañeros de panel, Nicolás Romay, Antonio Moreno y Daniel Cohen.

Fernández explicó que su elección responde a la edad, las condiciones que ha mostrado Sandoval y el recorrido que ya comenzó con la Selección Mexicana. “Para mí, la figura de los próximos años cercanos en México se llama Santiago Sandoval, más que Gilberto Mora”, sostuvo durante el programa, abriendo una discusión sobre los jóvenes que pueden marcar el futuro del futbol nacional.

El exfutbolista destacó que Sandoval ya tuvo contacto con la selección mayor y que su versatilidad puede ser un elemento para proyectar su carrera. “Por la edad, por lo que produce. Sandoval tiene 19 años, tiene versatilidad, ya tuvo su primer llamado a la selección mayor”, explicó Fernández al justificar por qué considera que el jugador de Guadalajara puede tener un desarrollo distinto.

La comparación con Gilberto Mora fue inevitable, principalmente porque el futbolista de Xolos se ha convertido en uno de los nombres que más atención ha recibido en los últimos meses. Sin embargo, Fernández consideró que la conversación alrededor de los jóvenes mexicanos se ha concentrado demasiado en el mediocampista y pidió observar otras alternativas.

“Va a tener, para mí, más alcance que Gil Mora. Solo se han centrado en Mora, yo veo la ventanita abierta para Santiago Sandoval”, señaló Fernández. Con esta postura, el panel de Claro Sports por W Radio abrió un debate sobre las características y posibilidades de ambos futbolistas, aunque Nicolás Romay, Antonio Moreno y Daniel Cohen no coincidieron con su pronóstico.

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La discusión coloca a Santiago Sandoval como uno de los nombres que pueden seguirse dentro de Chivas y del proceso de la Selección Mexicana, mientras Gilberto Mora continúa como otra de las referencias de la nueva generación. Para Fernández, la edad, la versatilidad y el primer llamado al combinado nacional son elementos suficientes para proyectar un mayor alcance para el jugador rojiblanco.

El debate permanece abierto y pone sobre la mesa una pregunta sobre el futuro del fútbol mexicano: ¿Gilberto Mora o Santiago Sandoval? Mientras Fernández apuesta por el jugador de Chivas, sus compañeros de panel mantienen una postura diferente, asegurando que Mora será determinante en el combinado tricolor durante los próximos años.