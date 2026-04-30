Los ocho sparrings de Javier Aguirre que apuntan al proceso de Rafa Márquez

El Vasco convocó a jóvenes jugadores que podrían convertirse en la base del proyecto de Márquez rumbo al 2030

Los ocho sparrings del Tri que perfila Rafa Márquez para el futuro. | Imago 7

La selección mexicana no solo trabaja en el presente rumbo al Mundial 2026, también comienza a delinear su futuro. Un grupo de ocho futbolistas fue convocado por Javier Aguirre como sparrings, con la idea de que, su proyección apunte a convertirse en parte del proceso que encabezará Rafael Márquez en los próximos años.

Estos jugadores forman parte de una generación que busca abrirse paso dentro del combinado nacional, con seguimiento directo del cuerpo técnico y con la posibilidad de consolidarse en el siguiente ciclo mundialista rumbo al 2030.

Los ocho futbolistas que estarán en la mira de Rafa Márquez

El grupo de estos ocho jugadores de la Liga MX que apoyará a los seleccionados que irán al Mundial 2026 está conformado por futbolistas de distintas posiciones, lo que permite evaluar opciones en todo el campo.

Óscar García | Portero | León

Luis Rey | Defensa | Puebla

Eduardo Águila | Defensa | San Luis

Jesús Gómez | Defensa | Tijuana

Denzell García | Defensa | Juárez

Iker Fimbres | Mediocampista | Monterrey

Jairo Torres | Mediocampista | Juárez

Kevin Castañeda | Delantero | Tijuana

Estos futbolistas acompañarán a los elementos de la Liga MX que forman parte de la selección mayor que tendrán participación en la próxima Copa del Mundo. Estarán en el día a día, en los entrenamientos y concentraciones, con el objetivo de integrarse a la dinámica del equipo y adaptarse a las exigencias del nivel internacional.

Sparrings hoy: ¿Base del futuro del Tri?

El rol de sparring permite a estos jugadores entrenar con futbolistas consolidados, conocer la estructura de trabajo del equipo nacional y competir en sesiones de alta exigencia. Este proceso también sirve para que el cuerpo técnico observe su desarrollo.

Rafael Márquez, actual auxiliar técnico de Javier Aguirre y futuro entrenador del Tricolor, estará muy al pendiente de este grupo y podría considerar a varios de ellos en su proyecto, enfocado en el recambio generacional.

Un proceso que apunta al siguiente ciclo mundialista

Márquez está muy atento a todo lo que pase con los seleccionados, incluidos los ocho sparrings. La inclusión de jóvenes en concentraciones forma parte de una estrategia para no perder de vista el futuro. La intención es que estos futbolistas lleguen con experiencia al siguiente ciclo. El seguimiento a esta generación busca evitar cortes en el desarrollo de talento y dar continuidad a los procesos dentro de la selección mexicana.

La convocatoria de estos ocho jugadores refleja una apuesta por ampliar la base de talento nacional. El objetivo es que más futbolistas tengan contacto con la selección mayor desde etapas tempranas. Este grupo representa una opción para reforzar al Tri en los próximos años, con la posibilidad de convertirse en referentes si consolidan su crecimiento en clubes y en el entorno de la selección.

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