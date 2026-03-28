Gianni Infantino muestra su emoción: “El Mundial arrancó hoy en Ciudad de México”

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, aseguró que el fútbol siempre la paz en todo el mundo

Infantino estuvo presente en la inauguración del Museo Yancuic | @ClaraBrugadaM

La Copa del Mundo arranca este día. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se encuentra en la Ciudad de México para presenciar el duelo entre la selección mexicana y Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, por lo que dio por comenzado el Mundial en la capital.

Durante el evento de la apertura de puertas de la exposición Álbum Épico en el Museo Yancuic, el dirigente del máximo organismo del fútbol reconoció a las exjugadoras mexicanas que fueron subcampeonas del Mundial de 1971. Ahí mismo señaló que la justa mundialista dio comienzo en este día por todo lo que se lleva a cabo en este día en la CDMX.

“Estamos aquí para celebrar este fantástico lugar, este museo. Un lugar donde vamos a unir a la población de Ciudad de México, México y el mundo entero. Estamos con las pioneras del fútbol femenil. Es una emoción increíble y lo vamos a disfrutar. El Mundial arrancó hoy en Ciudad de México”.

Por su parte, también estuvo presente la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien señaló que este deporte une a la población mexicana y mundial. Por lo que es una actividad que siembre la paz, sobre todo en la actualidad que existen conflictos bélicos en distintos puntos del planeta.

“Me encuentro con Gianni Infantino, que es presidente de la FIFA y Gabi Cuevas, que es la representante de la presidenta para el Mundial. Estoy contenta. Acabamos de salir de un evento maravilloso en la inauguración de una exposición maravillosa que tienen que venir a ver aquí al museo de Yancuic en Iztapalapa.

“Pero estoy muy contenta porque en el discurso de Gianni reconoció a las mujeres pioneras del 71. Las mujeres que por aquí andan, las que hicieron subcampeonas a México. Y yo estoy muy contenta. Estamos listos para el Mundial aquí en esta ciudad maravillosa, la Ciudad de México. El fútbol une. El fútbol en los tiempos más difíciles del mundo, siembra paz”.

Las palabras de la servidora pública fueron respaldadas por Infantino, quien aseguró que el fútbol sirve como puente para unir a las personas y que el Museo Yancuic es el mejor lugar para hacerlo posible. “No podría decirlo mejor, el fútbol une al mundo, une a todos; niños, niñas, mujeres y hombres. Un lugar donde vamos a unir a la población de Ciudad de México, México y el mundo entero”.

El Museo Yancuic se encuentra en Iztapalapa, al sur de la Ciudad de México, y se estarán exponiendo diversos artículos históricos del fútbol mexicano. Así como la presentación de la exposición de la selección femenil que llegó a la final del Mundial de 1971, donde cayeron a manos de Dinamarca, pero en el que hicieron emocionar a los aficionados mexicanos.

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