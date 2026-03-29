Fidalgo despliega su ‘magia’ en su debut con la selección mexicana

Brian Gutiérrez de las Chivas también está brillando sobre la cancha del Estadio Azteca, al estar muy participativo en el medio campo y por el costado izquierdo

Fidalgo inició el duelo ante Portugal en el Estadio Azteca | Alejandra Suárez

Álvaro Fidalgo está viviendo su primer partido con la selección mexicana durante el duelo amistoso ante Portugal en la Fecha FIFA de marzo, en el marco de la reinauguración del Estadio Azteca. El mediocampista, nacido en España y naturalizado mexicano, recibió su primera convocatoria bajo la dirección de Javier Aguirre, quien también decidió incluirlo como titular en el encuentro disputado en el Coloso de Santa Úrsula.

El jugador, que conoce el inmueble por su paso con el América, fue parte del once inicial en un compromiso que marcó un momento importante en su carrera. Su presencia en el campo representó el inicio de su proceso con el Tricolor en un escenario que ha sido sede de partidos relevantes en la historia del fútbol mexicano.

Desde los primeros minutos, Fidalgo tuvo participación en el juego, al intervenir en acciones en el medio campo. Una de sus primeras jugadas se dio tras realizar un túnel a Joao Félix, en una acción que marcó su ingreso al ritmo del partido. Con el paso del tiempo, el mediocampista buscó opciones por ambos costados, solicitando el balón en distintas zonas del terreno.

Al minuto 16 generó una de las oportunidades más claras, al realizar una carrera hacia el frente tras recibir un pase a profundidad. Sin embargo, la intervención defensiva de Samú Costa evitó que pudiera concretar la jugada frente al guardameta Rui Silva.

México vs Portugal, sigue el partido en vivo | Imago7

Durante el desarrollo del encuentro, El Maguito también intervino en la circulación del balón, al retrasar el ritmo en algunas transiciones para reorganizar el ataque en el Estadio Azteca. En varias ocasiones pidió la pelota en el centro del campo con la intención de distribuir hacia sus compañeros en ambos lados de la cancha.

¿Cómo le ha ido a los naturalizados mexicanos en los últimos años con el Tricolor?

En los últimos años, la selección mexicana ha contado con la participación de jugadores naturalizados en distintas etapas. Uno de los casos recientes es el de Rogelio Funes Mori, quien disputó 17 partidos entre 2021 y 2022, con un registro de 1077 minutos y seis goles. Fue parte del plantel en la Copa del Mundo de Qatar 2022, aunque solo tuvo actividad durante cuatro minutos en un encuentro pese a ser un elemento recurrente del Tata Martino.

Fidalgo se perfila como titular | Ale Suárez

Otro ejemplo es el de Germán Berterame, quien desde su primera convocatoria en 2024 acumula ocho partidos, 308 minutos y dos anotaciones. El delantero ha formado parte de procesos recientes sin completar un partido, en un intento por mantenerse dentro de las opciones del cuerpo técnico. El nacido en Argentina también está concentrado para el duelo de esta noche.

Por su parte, Julián Quiñones registra 18 partidos con la selección mexicana, con 886 minutos y dos goles. El atacante ha sido parte de planteles que obtuvieron la Nations League y la Copa Oro en 2025, aunque no tuvo participación en las finales. Su continuidad en el equipo nacional se mantiene en evaluación dentro del proceso actual, aunque en el segundo tiempo podría marcar la diferencia ante los lusitanos.

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