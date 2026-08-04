Santiago Gimenez acude al conmovedor funeral de Franco Baresi: Milan lo despide con seis minutos de aplausos

El funeral de Franco Baresi se llevó a cabo este 4 de agosto en la Basílica de Sant’Ambrogio, sin la mayoría de jugadores del equipo rossoneri

Santiago Gimenez y Christian Pulisic en el funeral de Baresi | Reuters

Leyendas del AC Milan como Paolo Maldini y Roberto Baggio, junto a jugadores de la plantilla actual como Santiago Gimenez y Christian Pulisic, acudieron al multitudinario funeral de Franco Baresi, que se llevó a cabo este martes 4 de agosto en la Basílica de Sant’Ambrogio, ante cientos de aficionados que asistieron para despedirse de una de las mayores leyendas del fútbol mundial.

A la ceremonia acudieron exjugadores como Dida, Daniele Massaro, Dejan Savićević, Roberto Donadoni, Filippo Galli, Marco van Basten y Alessandro ‘Billy’ Costacurta, además del nuevo director de selecciones nacionales de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Claudio Ranieri, quienes entraron al recinto para la ceremonia católica en la que se le dio el último adiós al ‘Johan Cruyff de los defensores’, quien murió el pasado 31 de julio.

Pese a que la mayoría de los jugadores del AC Milan se encuentran de gira de pretemporada entre Australia e Indonesia, Santiago Gimenez y Christian Pulisic sí pudieron acudir a la misa en la Basílica de Sant’Ambrogio, ya que ambos permanecen en recuperación de las lesiones que sufrieron durante el Mundial 2026 y, por ello, no realizaron el viaje con el resto del plantel.

Franco Baresi se convirtió en uno de los grandes referentes en la historia del AC Milan, el único club al que defendió como futbolista profesional. El histórico defensa disputó 719 partidos a lo largo de 20 temporadas y conquistó un palmarés en el que destacan seis títulos de la Serie A, tres Copas de Europa, dos Copas Intercontinentales y cuatro Supercopas de Italia.

La institución del Il Diavolo retiró el dorsal número 6 de Franco Baresi tras su retiro. El único otro número que el club ha retirado es el 3 de Paolo Maldini, quien acudió a despedirse de quien fuera su maestro en la defensa y compañero de vestuario durante una de las épocas más exitosas del conjunto rossonero.

Los aficionados que acudieron al funeral dedicaron un aplauso de seis minutos para recordar al excapitán del AC Milan. “Franco Baresi, leyenda inmortal. Bandera inimitable que jamás dejará de ondear. Adiós, capitán”, se leía en una de las numerosas pancartas colocadas alrededor del recinto. Entre las coronas dedicadas a la leyenda del fútbol italiano destacó una enviada por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, además de otras del Real Madrid, el Inter y la Roma, clubes que también quisieron despedirse de uno de los máximos íconos del fútbol italiano.

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