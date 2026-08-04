Atlético Nacional, ¿en riesgo de perder a Milton Casco?

Atlético Nacional prepara su duelo contra América de Cali mientras surge interés de Gimnasia por el lateral Milton Casco.

Milton Casco celebrando un gol | Vizzor Image

La Liga BetPlay 2026-II ya dio inicio y un equipo que es de los favoritos para quedarse con el título es Atlético Nacional, que además arrancó de buena forma el certamen. El ‘Verdolaga’ también tiene la tarea de ir por la Copa BetPlay, competencia de la cual es el campeón defensor.

En estos momentos Lucas González cuenta con el plantel para la planificación de los partidos, incluido Milton Casco, lateral izquierdo de origen argentino. Recordemos que él llegó a las toldas del conjunto paisa a principios de este año luego de su salida de River Plate. Sin duda un refuerzo de categoría el que realizó esta institución.

Ahora bien, con el semestre ya en marcha una información proveniente de su país de nacimiento sugiere que un club de allá lo pretende, con el cual tiene pasado allí. Eso empieza a generar un poco de incertidumbre en el entorno de Nacional, ya que estamos hablando de un jugador importante de la nómina.

¿Milton Casco podría dejar a Atlético Nacional?

El medio argentino TyC Sports dio a conocer que Gimnasia y Esgrima La Plata tiene entre sus planes volver a contar con el lateral. Inclusive detallan que antes de que fichara con el elenco colombiano, el ‘Lobo’ negoció su fichaje, pero las cosas no se dieron.

Fue en ese momento que se concretó su llegada a Nacional, vínculo el cual todavía está vigente y que va hasta diciembre. Si bien Gimnasia tiene contemplado volver a contar con Casco, en estos momentos no tienen espacio para un refuerzo, al punto que habría que sacar a algún jugador de la actual plantilla para abrirle un hueco.

El Lobo sueña con repatriar a Milton Casco, ya había posado sus ojos en él a fines del 2025 cuando se terminó de consumar su salida de River luego de diez temporadas. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y finalmente emigró a Atlético Nacional de Medellín.



La… pic.twitter.com/jgBTzMvxLb — TyC Sports (@TyCSports) August 3, 2026

Como tal está enredado poder concretar su traspaso en este periodo de transferencias, aunque tampoco se descarta. Se debe tener en cuenta que Nacional ya está en competencia y tanto el equipo como el DT González esperan seguir contando con él. Si no se arregla nada, el combinado argentino lo buscaría una vez termine el contrato con el ‘Verde’ antioqueño.

De momento Milton y sus compañeros tendrán que preparar de la mejor manera el partido contra América de Cali por la fecha 4 del torneo finalización. Ese encuentro será en el Pascual Guerrero este domingo 9 de agosto, a partir de las 8:15 p.m.

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