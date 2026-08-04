Saprissa vs Alianza en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Saprissa Alianza, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Saprissa y Alianza FC de Panamá se enfrentan en un duelo clave por la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026, con el objetivo de dar un paso importante hacia la clasificación a los cuartos de final. El conjunto costarricense intentará mantener su puntaje perfecto tras un sólido debut, mientras que los panameños buscarán sorprender en su estreno absoluto en la competición. Se viene un gran partido en Costa Rica: a qué hora juegan, dónde ver el partido en vivo y cómo llegan ambos equipos.

Saprissa comenzó la Copa Centroamericana con una valiosa victoria 2-1 sobre UMECIT en Panamá. El equipo dirigido por Hernán Medford se quedó con los tres puntos gracias a los goles de Mariano Torres y Orlando Sinclair, iniciando con buen pie su camino en el Grupo C. Más allá de haber perdido la Recopa de Costa Rica frente a Herediano, los Morados atraviesan un buen momento, ya que también arrancaron con dos triunfos consecutivos en el campeonato nacional tras vencer 5-1 a Pérez Zeledón y 2-1 a San Carlos.

Por su parte, Alianza FC de Panamá disputará su primer partido en la historia de la Copa Centroamericana, luego de haber quedado libre en la jornada inaugural. El equipo dirigido por Jair Palacios se clasificó al certamen como el mejor club de la tabla general de la Liga Panameña de Fútbol 2025-26 y llega con confianza tras su más reciente presentación en el torneo local, donde derrotó 1-0 a Árabe Unido como visitante gracias a un gol de Bayron Walters. Antes de ese triunfo, había igualado 0-0 con UMECIT en el inicio del campeonato panameño.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Saprissa vs Alianza de la jornada 2 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Saprissa y Alianza se disputará el miércoles 5 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Ricardo Saprissa, en Tibás. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Costa Rica y Panamá. Además, el partido entre Saprissa y Alianza se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Saprissa vs Alianza hoy

Alianza no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 2 de la Copa Centroamericana 2026 mientras que Saprissa no podrá contar con Luis Paradela, expulsado en el partido ante UMECIT. Se estima que Hernán Medford y Jair Palacios no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Saprissa: Abraham Madriz; Samir Taylor, Pablo Arboine, Kendall Waston, Jorkaeff Azofeifa; Gerald Taylor, Mariano Torres, Sebastián Acuña; Keyshwen Arboine, Orlando Sinclair y Bancy Hernández. DT: Hernán Medford.

Alianza: Jean Ambuila; Adolfo Machado, Jhon Marquinez, Yeison Ortega, Denzel Spencer; Reyniel Perdomo, David Carvajal, Gilberto Rangel, Daniel Vargas; Alvin Mendoza y Ansony Frías. DT: Jair Palacios

Antecedentes y últimos resultados del Saprissa vs Alianza

Será la primera ocasión en la que se enfrenten Saprissa y Alianza a lo largo de su historia de manera oficial.

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