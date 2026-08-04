Cruz Azul vs Philadelphia Union en vivo la Leagues Cup 2026: horario y dónde ver el partido de la jornada 1

Cruz Azul y Philadelphia Union comienzan su aventura en el nuevo formato de la Leagues Cup 2026, torneo que reúne a clubes de la Liga MX y MLS

¿Dónde ver online la Leagues Cup: Cruz Azul vs Philadelphia Union? | Claro Sports

La Leagues Cup levanta el telón esta semana y dentro de los partidos más destacados aparece el enfrentamiento entre Cruz Azul y Philadelphia Union, una cita que añadirá un nuevo capítulo a la creciente rivalidad entre la Liga MX y la MLS. El conjunto celeste buscará iniciar con el pie derecho su camino en el certamen frente a uno de los equipos más competitivos del fútbol estadounidense, en un choque que promete intensidad desde el silbatazo inicial.

El compromiso corresponde a la jornada 1 de la fase de grupos de una edición que estrena formato. En esta ocasión, los 18 clubes de la Liga MX se medirán ante 18 equipos de la MLS, distribuidos en las zonas Este y Oeste, con el objetivo de sumar los puntos necesarios para avanzar a la ronda de eliminación directa y mantenerse en la pelea por el título.

Fecha, horario y dónde ver en vivo el Cruz Azul vs Philadelphia Union de la Leagues Cup 2026

Cruz Azul y Philadelphia Union abrirán su participación en la Leagues Cup este jueves 6 de agosto con un atractivo duelo en el Subaru Park. En Claro Sports podrás seguir nuestro tradicional minuto a minuto con toda la información más relevante del partido, además de estadísticas, análisis y las declaraciones de los protagonistas antes, durante y después del encuentro. La transmisión en vivo del compromiso estará disponible a través del MLS Season Pass.

México y Centroamérica: 18:00 horas

18:00 horas Estados Unidos : 20:00 horas ET y 17:00 horas PT

: 20:00 horas ET y 17:00 horas PT Colombia : 19:00 horas

: 19:00 horas Argentina: 21:00 horas

Alineaciones probables del Cruz Azul vs Philadelphia Union para la jornada 1 de la Leagues Cup 2026

El equipo de Joel Huiqui apunta a iniciar el partido con un esquema 4-1-3-2, un sistema que Cruz Azul suele emplear para priorizar la posesión del balón y construir sus ataques con paciencia. La propuesta del conjunto celeste busca controlar el ritmo del encuentro a partir del dominio en el mediocampo y una circulación constante que le permita generar espacios en el último tercio del campo.

Del otro lado, el Philadelphia Union apostaría por un 4-4-2, una formación que privilegia el equilibrio entre la defensa y el ataque, con especial énfasis en el control de la zona media. Este contraste de estilos promete un atractivo enfrentamiento táctico, en el que ambos equipos pondrán a prueba sus fortalezas estratégicas en busca de imponer condiciones desde el inicio del encuentro.

Cruz Azul: Andrés Gudiño; Jesús Orozco Chiquete, Gonzalo Piovi, Willer Ditta y Omar Campos; Jeremy Márquez, Nicolás Ibáñez, Agustín Palavecino, Luka Romero y Andrés Montaño; Christian Ebere.

Andrés Gudiño; Jesús Orozco Chiquete, Gonzalo Piovi, Willer Ditta y Omar Campos; Jeremy Márquez, Nicolás Ibáñez, Agustín Palavecino, Luka Romero y Andrés Montaño; Christian Ebere. Philadelphia Union: Andre Blake; Francis Westfield, Nathan Harriel, Neil Pierre y Kai Wagner; Sullivan, Jovan Lukic, Danley Jean Jacques e Indiana Vassilev; Milan Iloski y Bruno Damiani.

La Leagues Cup 2026: antecedentes y últimos resultados Cruz Azul vs Philadelphia Union

La U y la Máquina Cementera cuentan con un único antecedente oficial, un enfrentamiento que ofreció emociones de principio a fin en la fase de grupos de la Leagues Cup 2024. El partido, disputado el 4 de agosto en el Subaru Park, concluyó con empate de 1-1 en el tiempo regular, aunque el conjunto de la Liga MX impuso condiciones desde el punto penal y selló un triunfo por 5-3.

Carlos Rotondi adelantó a la Máquina Cementera y parecía encaminar la victoria mexicana, pero Dániel Gazdag respondió para el equipo de la MLS con el tanto que igualó el marcador. La definición llegó en la tanda de penales, donde el cuadro celeste mostró mayor efectividad para quedarse con el triunfo y firmar el único capítulo oficial en la historia de esta nueva rivalidad.

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