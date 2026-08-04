Guatemala y los Juegos Centroamericanos, una aventura que terminó en una decepción total

El equipo de Willy Coito decepcionó por completo en el certamen.

Guatemala, afuera de la Juegos Centroamericanos | @fedefut_oficial

La participación de la Selección Sub 23 de Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe llegó a su fin de la peor manera posible. El equipo dirigido por Willy Coito Olivera cerró su participación con una derrota por 4-1 frente a México, acumulando tres caídas en igual cantidad de partidos y despidiéndose del torneo sin sumar un solo punto. Un desenlace que dejó un sabor amargo, ya que las expectativas eran mucho mayores para un plantel que aspiraba a competir por las medallas y asegurar un lugar en los próximos Juegos Panamericanos.

La Bicolor afrontó el compromiso ante el conjunto mexicano ya sin posibilidades de avanzar de ronda. Las derrotas anteriores frente a República Dominicana (1-0) y Venezuela (3-1) habían sentenciado su eliminación, por lo que el duelo frente al Tri solo servía para cumplir con el calendario y tratar de cerrar con una mejor imagen.

Las expectativas eran altas porque el certamen representaba una gran oportunidad para medir el crecimiento de una generación de futbolistas que aspiraba a competir de igual a igual con las mejores selecciones de la región. Sin embargo, el equipo nunca logró encontrar regularidad ni imponer una identidad de juego, quedando rápidamente comprometido tras los primeros resultados.

Guatemala cerró su participación con tres derrotas en tres partidos, un registro que la dejó en el último lugar de su grupo y sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Además de la eliminación temprana, la Bicolor tampoco consiguió el otro gran objetivo que perseguía en el torneo: asegurar su clasificación a los Juegos Panamericanos, un premio reservado para las selecciones de mejor desempeño.

Más allá de los nombres que integraron el plantel, el balance final deja más interrogantes que respuestas. La Sub 23 no pudo competir al nivel esperado frente a sus rivales y terminó despidiéndose sin triunfos, sin puntos y sin capacidad de revertir una situación que se complicó desde el inicio de la competencia. El balance final deja poco para rescatar. Guatemala terminó su participación con tres derrotas, ningún punto conseguido y la peor diferencia de gol de su grupo, quedando eliminada en la primera fase y sin posibilidades de luchar por un boleto a los Juegos Panamericanos, uno de los grandes objetivos que tenía este proceso.

Ahora, el fútbol guatemalteco tendrá que sacar conclusiones de un torneo que dejó una sensación de fracaso deportivo. El rendimiento colectivo estuvo muy por debajo de lo esperado y la eliminación en la fase de grupos obliga a replantear varios aspectos de un proceso que aspiraba a ilusionar, pero que terminó convirtiéndose en una gran decepción para la afición.

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