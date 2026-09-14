Milan vs Benfica en vivo, Europa League 2026: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 1 de la fase de liga

El equipo rossonero abre la competencia en la Europa League 2026-2027 como local, recibiendo la visita del conjunto portugués

Milan recibe la visita del Benfica en la Europa League. | Claro Sports

La UEFA Europa League 2026-27 comienza esta semana su fase de liga y uno de los partidos de la jornada 1 será el Milan vs Benfica, programado para el miércoles 16 de septiembre en San Siro y lo podrás ver a través de Claro Sports. Ambos clubes forman parte de los 36 participantes que disputarán ocho encuentros antes de definir a los clasificados a la siguiente ronda.

El conjunto italiano regresa a una competencia europea bajo la dirección de Rúben Amorim, quien asumió como entrenador del Milan en junio de 2026. El portugués conoce al Benfica por su etapa como futbolista y ahora lo enfrentará desde el banquillo del cuadro de Milán.

Benfica llegará a Italia con Marco Silva como entrenador. El equipo portugués inició septiembre con actividad en su campeonato local y el 9 de septiembre derrotó 4-0 al Moreirense, partido en el que marcaron Vangelis Pavlidis, Andreas Schjelderup, Gianluca Prestianni y Fredrik Aursnes.

Milan también llega con actividad en la Serie A. Ante Lazio, Amorim utilizó un esquema 3-4-2-1 con Mike Maignan en la portería y jugadores como Mario Gila, Koni De Winter, Strahinja Pavlović, Adrien Rabiot y Gonçalo Ramos desde el inicio. La convocatoria también contó con Christian Pulisic, Diego Moreira y Yunus Musah.

El enfrentamiento también marca el regreso de Milan a la Europa League después de un año sin participación continental. El club confirmó que sus cuatro partidos como local en la fase de liga serán contra Benfica, Ferencváros, Sunderland y Ararat-Armenia.

Horario y dónde ver en vivo Milan vs Benfica en la jornada de la Europa League 2026

El Milan vs Benfica se jugará el miércoles 16 de septiembre de 2026 a las 13:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, en el estadio de San Siro. UEFA establece el encuentro a las 21:00 horas de Europa Central dentro de la primera jornada de la fase de liga.

Para el público mexicano, el partido podrá seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports. El encuentro forma parte de una jornada que comenzará a las 10:45 horas con Ararat-Armenia vs Sparta Praga y Omonia vs Celta, mientras que Milan y Benfica forman parte del bloque de partidos de las 13:00 horas.

Alineaciones probables del Milan vs Benfica para el partido de Europa League 2026

Las alineaciones oficiales todavía no están confirmadas. Los clubes suelen publicar sus titulares cerca del inicio del encuentro, por lo que las formaciones disponibles aún son probables. Milan podría utilizar un 3-4-2-1. Benfica podría jugar con un 4-2-3-1.

Milan: Maignan, Gila, De Winter, Pavlović, Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira, Pulisic, Cisse y Ramos.

Benfica: Samuel Soares, Banjaqui, Tomás Araújo, Lenglet, Dahl, Barreiro, Barrenechea, Silva, Prestianni, Schjelderup y Pavlidis.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Milan vs Benfica y cuánto paga?

Los momios publicados por Caliente.mx colocan al Milan como favorito para quedarse con los tres puntos. El triunfo del conjunto italiano aparece en +108, mientras que el empate paga +255 y una victoria del Benfica se encuentra en +235.

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