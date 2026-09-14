FC Juárez firma el peor arranque en la historia de los torneos cortos de la Liga MX

Los Bravos acumulan ocho derrotas en ocho jornadas, con apenas cuatro goles a favor y 23 en contra en el Apertura 2026

Los Bravos buscarán cortar la mala racha ante Tigres | Imago 7

FC Juárez tocó fondo en el Apertura 2026. La derrota por 2-1 ante Santos Laguna dejó a los Bravos con ocho descalabros en sus primeros ocho partidos y los convirtió en el equipo con el peor arranque en la historia de los torneos cortos de la Liga MX.

El conjunto fronterizo llegó a la jornada ocho después de igualar una marca que parecía difícil de superar. Con siete derrotas consecutivas había empatado los registros de Dorados de Sinaloa en el Clausura 2016 y Querétaro en el Clausura 2019, pero la caída en Torreón terminó por dejar a Juárez solo en el primer lugar.

El campeonato comenzó con derrotas por 0-1 ante Puebla y Guadalajara, antes de recibir un duro 1-5 frente a Pumas en la tercera fecha. Después llegaron el 6-1 contra Monterrey, 1-2 ante América, 4-0 frente a Toluca y 0-2 contra Pachuca para completar siete jornadas sin sumar una sola unidad.

Los Laguneros terminaron por convertir la crisis en récord. Óscar Estupiñán adelantó a los visitantes desde el punto penal al minuto 54, pero Ezequiel Bullaude empató diez minutos después y Esteban Lozano completó la remontada al 78’, dejando a los fronterizos con cero puntos de 24 posibles.

Bravos apenas ha marcado cuatro goles durante las primeras ocho jornadas y ha recibido 23, una diferencia de -19.

La Leagues Cup genera ilusión

La Leagues Cup parecía generar un cambio de rumbo en la plantilla. Después de la salida de Pedro Caixinha, el equipo mostró una versión completamente diferente al vencer 2-1 a Minnesota y 3-1 a Vancouver, resultados que lo llevaron a la última jornada con seis puntos y dependiendo de sí mismo para avanzar a la siguiente fase.

Sin embargo, la reacción fue únicamente momentánea. Los Bravos perdieron 3-0 en su último compromiso de la Leagues Cup, quedaron eliminados en la sexta posición entre los clubes mexicanos y, al regresar a la Liga MX, retomaron una caída que hasta ahora parece no tener fondo.

La última victoria de Juárez en un partido de Liga MX se remonta a la jornada final del torneo anterior, cuando derrotó 2-1 a Atlético de San Luis. Desde entonces, el cuadro fronterizo no ha vuelto a sumar tres puntos en el campeonato mexicano.

El calendario de Juárez para el resto del Apertura 2026

Puebla posee la peor cosecha de puntos en una fase regular de 17 fechas después de terminar el Clausura 2024 con apenas cinco unidades, mientras que Indios de Juárez sumó seis en el Apertura 2009 y Santos Laguna consiguió siete en el Clausura 2025. En el fondo de la lista aparece Veracruz, que terminó oficialmente el Clausura 2019 sin puntos tras una sanción de la FIFA.

Juárez todavía tiene 27 puntos disponibles ante Tigres, León, Tijuana, Cruz Azul, Atlante, Necaxa, Querétaro, San Luis y Atlas. Los Bravos necesitan sumar al menos seis puntos en esas nueve jornadas para evitar igualar o empeorar la marca de Puebla como la menor cosecha en un torneo de 17 fechas; además, requieren por lo menos una victoria para no repetir lo ocurrido con Indios en el Apertura 2009, cuando el equipo fronterizo terminó todo el campeonato sin ganar un solo partido.

Jornada 9 | Juárez vs Tigres | 18 de septiembre | 21:00 horas

Jornada 10 | León vs Juárez | 27 de septiembre | 19:00 horas

Jornada 11 | Juárez vs Tijuana | 10 de octubre | 17:00 horas

Jornada 12 | Cruz Azul vs Juárez | 17 de octubre | 21:00 horas

Jornada 13 | Juárez vs Atlante | 20 de octubre | 19:00 horas

Jornada 14 | Necaxa vs Juárez | 23 de octubre | 19:00 horas

Jornada 15 | Juárez vs Querétaro | 30 de octubre | 20:00 horas

Jornada 16 | San Luis vs Juárez | 6 de noviembre | 20:00 horas

Jornada 17 | Juárez vs Atlas | 20 de noviembre | 22:00 horas

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