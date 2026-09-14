¡Tensión total! El picante cruce entre Jefry Zapata y periodistas tras caída del Once Caldas

El delantero se inquietó ante uno de los cuestionamientos al ‘Arriero’ Herrera en la rueda de prensa.

Jefry Zapata en el Once Caldas vs Cali | Vizzor

Once Caldas y Deportivo Cali orquestaron uno de los duelos en la maratónica jornada del domingo. El saldo fue de victoria 1-2 a favor de la escuadra dirigida por Rafael Dudamel con goles de Nicolás Benedetti y Juan Dinenno, mientras que la única diana blanca fue por Jefry Zapata. Los ‘Azucareros’ cortaron una racha de cinco partidos consecutivos, por todo concepto, sin probar las mieles de la victoria.

Lógicamente se desató la molestia en la afición local. El cuadro dirigido por el ‘Arriero’ Herrera, cuando parece levantar y mostrar argumentos de candidato, flaquea y deja mucho que desear. Así se evidenció en la reciente conferencia de prensa, muy picante por los ánimos caldeados entre ambas partes.

El tema llegó al punto de que a Herrera le preguntaron sobre dar un paso al costado. A él no se le viene por la cabeza la renuncia. “Yo no toco ese tema. Todo depende de la junta directiva”, fueron las cortas declaraciones al respecto.

Ahora bien, la molestia vino del otro lado. Se le preguntó al ‘Arriero’ sobre las falencias colectivas, que posiblemente se maquillaban con buenos resultados en lo numérico. Sin embargo, el problema es que ya no aparece ese factor de acuerdo al cuestionamiento.

Jefry Zapata interrumpió al periodista. “¿Pero a usted le parece un problema clasificar? No creo que sea un problema”, contragolpeó el delantero. El comunicador le dejó claro que la pregunta no iba para él, cortando su reclamo de raíz.

La rueda de prensa del Arriero y Jefry Zapata es un insulto al hincha del Once Caldas y al Periodismo de Manizales 🥀☠️🇮🇹 pic.twitter.com/IfHW6gN50Q — ๑ Banɛz 🇮🇹 (@AlOTC04) September 14, 2026

“Yo creo que en estos tres años se han hecho cosas muy buenas, tampoco todo es malo. Yo no tomo decisiones acá, dependo de una junta directiva, que ellos son los que pueden tomar una decisión. No estoy aferrado a un puesto y eso lo deciden ellos. Seguiré trabajando hasta que los directivos digan lo contrario”, respondió el técnico.

Once Caldas, parcialmente, sale de la zona de clasificación con 9 puntos en la casilla 12. El próximo miércoles, 16 de septiembre, tendrá prácticamente una final en casa ante Deportes Tolima para cuadrar caja y reingresar a puestos de privilegio. Dicho juego será a las 6:15 p.m. (hora COL) en Palogrande.

Te puede interesar: