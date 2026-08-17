Pablo Repetto le jura lealtad a Santa Fe y enfoca sus esfuerzos en River Plate

Desde Uruguay pusieron a sonar al estratega de Santa Fe, pero el timonel declaró que no saldrá de la escuadra ‘Cardenal’ respetando el contrato.

Pablo Repetto, técnico de Santa Fe / Foto: Vizzor Image

Culminó el ciclo de Jorge Bava en Nacional de Uruguay, el técnico no pudo resolver los malos resultados y la directiva tomó decisiones concretas para lo que resta de este 2026. El exfutbolista se marcha un par de semanas después de lo que fue el fracaso del ‘Bolso’ en Copa Libertadores, no clasificó a octavos de final a pesar de ser el único campeón de su grupo y días atrás también resbaló en Copa Sudamericana, quedó eliminado a manos de Tigre de Argentina.

El Club Nacional de Football informa que Jorge Bava y su cuerpo técnico no continuarán en sus funciones al frente del primer equipo.



El Club agradece a Jorge y a todos los integrantes de su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y el trabajo realizado durante su período… pic.twitter.com/PYHWXH9Jqq — Nacional (@Nacional) August 16, 2026

Por tal motivo este domingo, horas después de la salida de Bava, prensa uruguaya puso a sonar a Pablo Repetto, aseguraron que el estratega de ‘charrúa’ era el candidato principal de la dirigencia de Nacional para volver a tomar las riendas del equipo tres veces campeón de la Copa Libertadores.

Sin embargo el mismo Repetto negó que esto sea cierto y fue enfático en que respetará su contrato con Independiente Santa Fe: “He tenido después del 2022 tres o cuatro veces llamado del club; por diferentes motivos no se dio la vuelta, y en este caso yo tengo contrato y no hablaría de ninguna manera con ningún equipo porque yo creo que los contratos están para respetarse”.

“Yo firmé un contrato por un año, no hay chance de que yo me vaya, independientemente de la oferta o de lo que sea, así que no, está descartada esa posibilidad. Después se verá en el futuro qué pasa, si continúo acá en el club, el tiempo lo dirá, pero hoy de ninguna manera salgo de Santa Fe”, agregó Pablo en diálogo con Caracol Radio.

La mente puesta en River Plate

Después del infortunado terremoto sucedido en poblaciones como el Chocó, Valle del Cauca y Eje Cafetero el compromiso de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana se tuvo que postergar una semana, la ida se jugará este miércoles 19 de agosto en El Campín, sobre este enfrentamiento, el entrenador ‘Cardenal’ dijo:

“Somos conscientes de que nos enfrentamos a uno de los más grandes de América, que quizás no está viviendo el mejor momento, pero tiene muy buenos jugadores que se han sumado. Así que sabemos que va a estar muy duro, sabemos la importancia, lo lindo que es jugar una instancia de copa internacional frente a un equipo como River Plate”.

“Un equipo de jerarquía, con jugadores campeones del mundo, tenemos que estar muy atentos y concentrados. No es que hoy nosotros pensemos que va a ser un partido accesible, todo lo contrario, va a ser un partido muy duro, y esa es la parte mental que estamos trabajando, de ser conscientes de eso y no quedarnos con que al rival le ha costado mucho el comienzo del campeonato, porque eso te puede desviar y jugar en contra“, aseguró Pablo Repetto.

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