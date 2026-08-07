¡Fiorentina anuncia la llegada de Franco Mastantuono! Mourinho continúa con la limpia en el Real Madrid

Franco Mastantuono llega a la Fiorentina en una cesión sin derecho a compra en el futuro, aunque el Real Madrid pagará la mitad de su salario

La Fiorentina hizo oficial este viernes 7 de agosto la llegada de Franco Mastantuono, quien continuará su carrera en la Serie A después de que el Real Madrid autorizara su salida a préstamo. El futbolista argentino de 18 años se incorporará al equipo dirigido por Fabio Grosso con la intención de sumar minutos y protagonismo, aunque su vínculo con el conjunto italiano no contempla una opción de compra al finalizar la cesión.

El movimiento responde a la necesidad del mediapunta de encontrar un espacio donde pueda tener mayor participación tras un primer periodo de adaptación en el Real Madrid. Mastantuono no entró en los planes inmediatos de José Mourinho, técnico que mantiene el armado de la plantilla merengue para la próxima temporada y que considera que existe una alta competencia en la zona ofensiva del equipo.

La salida hacia la Fiorentina apareció como la alternativa más conveniente para el desarrollo del argentino, quien llegó a Valdebebas durante el verano pasado con grandes expectativas tras destacar en el fútbol sudamericano. El Real Madrid consideraría fundamental que el jugador acumule experiencia en una liga competitiva y pueda recuperar la continuidad que no encontró durante su primera campaña en España.

El acuerdo entre ambos clubes establece que el salario de Mastantuono, cercano a los 3 millones de euros anuales, será cubierto de manera conjunta por la Fiorentina y el Real Madrid durante el periodo de préstamo. La intención del conjunto blanco es darle mayor exposición al futbolista después de una temporada irregular en la que disputó 1,484 minutos en 35 partidos, con apenas tres goles y 17 apariciones como titular.

El rendimiento del argentino tampoco le permitió consolidarse dentro de la rotación principal del equipo, una situación que influyó en su ausencia de la convocatoria de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo 2026. Pese a sus condiciones como volante ofensivo y extremo derecho, Mastantuono no logró encontrar un papel determinante dentro de la estructura madridista.

El Real Madrid mantiene la confianza en el potencial del joven talento y busca que esta etapa en Italia impulse su crecimiento. El club blanco realizó una inversión de 63.2 millones de euros por su fichaje, una cifra que convirtió a Mastantuono en uno de los traspasos más importantes de su historia. Ahora, la Fiorentina representa una oportunidad para que el argentino demuestre su nivel y regrese con mayor experiencia al proyecto merengue.

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