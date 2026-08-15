El Milan de Santiago Gimenez cierra la pretemporada con broche de oro tras vencer al Manchester United

Con un marcador de 4-2, el AC Milan obtuvo una victoria destacada este sábado 15 de agosto desde el Tarczyński Arena de Breslavia en Polonia

El AC Milan cerró su preparación rumbo a la nueva temporada con una victoria 4-2 sobre el Manchester United este sábado 15 de agosto, en el Tarczyński Arena de Breslavia, Polonia. El encuentro representó el último examen para ambos clubes antes de sus respectivos debuts ligueros y tuvo un atractivo especial por el reencuentro de Rubén Amorim con el conjunto inglés, al que dirigió antes de asumir el proyecto del cuadro italiano. Además del resultado, el partido permitió medir el estado de dos equipos que llegan al inicio de sus competencias con objetivos y procesos distintos.

Para el combinado Rossoneri, el partido suponía una oportunidad para cerrar con mejores sensaciones una pretemporada que hasta antes de este encuentro no había dejado victorias. El equipo de Amorim había empatado 2-2 ante Celtic y 1-1 frente al Inter de Milán, además de caer 3-0 contra el Chelsea. El técnico portugués afronta su primera etapa al frente del conjunto rossonero y necesitaba aprovechar este último ensayo para seguir ajustando su propuesta, sobre todo después de un verano en el que el equipo mostró dificultades para encontrar regularidad.

El Manchester United llegó a Polonia con un panorama más estable en cuanto a resultados. Los Red Devils habían derrotado al Rosenborg y al Atlético de Madrid, mientras que también empataron ante el PSG y el Leeds United; frente a este último rival consiguieron el triunfo en una tanda de penales. Su única derrota previa había sido ante el Wrexham. Bajo las órdenes de Michael Carrick, el conjunto inglés utilizó esta preparación para definir las últimas piezas de cara a una temporada en la que buscará recuperar protagonismo en la Premier League.

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El partido también estuvo marcado por la presencia de Ruben Amorim en el banquillo del AC Milan. El portugués dirigió al Manchester United durante 63 partidos y dejó el cargo después de una etapa complicada en Inglaterra, en la que alcanzó la final de la Europa League, pero no consiguió consolidar al equipo en la Premier League. Su regreso ante sus antiguos dirigidos convirtió el amistoso en una prueba con un componente emocional poco habitual para un encuentro de pretemporada.

El United golpeó primero apenas al minuto 2. Harry Maguire aprovechó un tiro de esquina y adelantó al conjunto inglés con un cabezazo dentro del área. El Milan asumió el control de la pelota y buscó una respuesta ante un rival que apostó por esperar en su propio campo y buscar espacios al contragolpe. Gonçalo Ramos tuvo dos oportunidades claras antes del empate, mientras Alphadjo Cissé también puso a prueba a Senne Lammens, quien respondió para mantener la ventaja de los dirigidos por Carrick.

La igualdad llegó al minuto 37, cuando Samuel Chukwueze aprovechó una recuperación de Ardon Jashari y una asistencia de Gonçalo Ramos para superar al guardameta del United. El conjunto inglés tuvo la posibilidad de recuperar la ventaja antes del descanso, pero Bruno Fernandes falló un penal al minuto 41 ante Lorenzo Torriani. El arquero del Milan adivinó el disparo del capitán portugués y permitió que el encuentro llegara al medio tiempo con el 1-1.

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El Manchester United volvió a ponerse arriba al minuto 51 gracias a Patrick Dorgu, quien aprovechó un error de Terracciano dentro del área. La respuesta del Milan fue inmediata y Cissé estableció el 2-2 al 57′. A partir de ese momento, el conjunto de Ruben Amorim tomó el control y encontró la diferencia con Gonçalo Ramos al 68′ y Ruben Loftus-Cheek al 71′. Así, los Rossoneri transformaron un partido que comenzó con desventaja en una victoria por 4-2 que le permite cerrar la pretemporada con un impulso antes de visitar al Torino en su debut de Serie A. Los Red Devils, por su parte, deberá trasladar su preparación a la competencia oficial ante el Hull City, en el inicio de una nueva campaña de Premier League.

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