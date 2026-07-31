Ester Expósito pone un límite y anuncia acciones legales tras rumores con Kylian Mbappé

El pronunciamiento surge después de que contenidos manipulados y versiones sin confirmar circularan durante meses en redes sociales.

Ester Expósito aseguró que emprenderá acciones legales | @ester_exposito

La actriz española Ester Expósito decidió responder públicamente a la ola de rumores que en las últimas semanas han circulado sobre su vida privada y su presunta relación sentimental con el futbolista del Real Madrid, Kylian Mbappé. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la intérprete anunció que emprenderá acciones legales contra quienes difundan información falsa o difamatoria, al considerar que se ha rebasado el límite entre el interés público y el respeto a su intimidad.

Durante los últimos meses, el nombre de Expósito ha sido vinculado de manera constante con el delantero francés, alimentando especulaciones sobre su situación sentimental. La actriz aseguró que las versiones difundidas han afectado su imagen y denunció la circulación de contenidos manipulados, así como publicaciones elaboradas con inteligencia artificial, elementos que, según explicó, han contribuido a difundir información falsa.

En su mensaje, la española afirmó que la situación la llevó a tomar una decisión que hasta ahora había evitado. Expósito explicó que se vio obligada a establecer un límite para proteger su dignidad, su entorno y su vida privada, por lo que recurrirá a las herramientas legales disponibles para frenar la difusión de este tipo de contenidos.

La publicación también hace referencia a las consecuencias que han tenido estas versiones en redes sociales y algunos medios digitales. La actriz sostuvo que no se trata únicamente de comentarios o especulaciones, sino de acusaciones y narrativas que, desde su perspectiva, buscan perjudicar deliberadamente su reputación, motivo por el que decidió pronunciarse de manera pública.

¿Por qué alzó la voz la actriz Ester Expósito y qué publicó en sus redes sociales?

En el comunicado compartido en Instagram, Ester Expósito señaló que durante los últimos meses se han difundido “bulos” e informaciones falsas relacionadas con su vida personal, además de imágenes manipuladas y contenido generado con inteligencia artificial. La actriz manifestó que este escenario la obligó a actuar para defender su imagen y advirtió que iniciará procedimientos legales contra quienes continúen difundiendo esas publicaciones.

La intérprete también pidió respeto hacia su privacidad y rechazó que se utilicen versiones sin sustento para generar conversación en plataformas digitales. Su postura marca uno de los pronunciamientos más firmes que ha realizado sobre su vida personal, después de mantenerse al margen de los rumores que la han relacionado con Mbappé.

¿Quién es Ester Expósito y cuáles han sido sus papeles más famosos en el cine y la TV?

Ester Expósito es una actriz española nacida en Madrid que alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en la serie Élite, producción de Netflix en la que interpretó a Carla Rosón. Ese personaje la convirtió en una de las figuras más populares de la televisión española y le abrió las puertas a proyectos internacionales.

Además de Élite, la actriz ha participado en producciones como Alguien tiene que morir, Venus, Perdidos en la noche, Bandidos y El llanto, consolidando una trayectoria tanto en televisión como en cine. Mientras continúa desarrollando nuevos proyectos profesionales, Expósito dejó claro que buscará proteger su vida privada por la vía legal, en medio de la atención mediática que ha generado su supuesto vínculo con Kylian Mbappé.

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