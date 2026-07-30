La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuáles son las dinámicas y qué se juega hoy jueves 30 de julio?

La Casa de los Famosos México 2026 disputa este jueves el robo de salvación, mientras siete habitantes siguen nominados rumbo a la primera eliminación del domingo

Dinámicas jueves 30 de julio en La Casa de los Famosos | @LaCasaFamososMx

La primera semana de La Casa de los Famosos México 2026 entró en una etapa que puede modificar la placa rumbo a la eliminación. Después de la gala de nominación del miércoles 29 de julio, siete habitantes quedaron expuestos al voto del público, aunque uno de ellos todavía podrá abandonar la lista antes del domingo.

Este jueves 30 de julio se llevará a cabo la primera fase del robo de la salvación, una dinámica en la que los habitantes buscarán convertirse en retadores del líder de la semana. El resultado será importante porque el poder permite sacar a un participante de la placa y cambiar las opciones de eliminación.

Fede Vigevani obtuvo el liderato el lunes después de imponerse en la prueba “Movilidad inteligente”. El creador de contenido consiguió inmunidad, acceso a la Suite del Líder, un automóvil y el poder de salvar a uno de los nominados. Karina Torres fue elegida por el público para acompañarlo en la suite.

La competencia semanal también quedó marcada por la Moneda del Destino que encontró Brianda Deyanara. El beneficio le permitió duplicar sus votos durante la nominación, por lo que asignó cuatro puntos a Mariana Ochoa y dos a Gema Garoa. Sus decisiones tuvieron efecto en la formación de la primera placa.

¿Cuáles son las dinámicas y qué se juega hoy jueves 30 de julio en La Casa de los Famosos México 2026?

El calendario de la temporada establece que los jueves están destinados a la prueba por el robo de la salvación, la cena de nominados y las actividades relacionadas con las Cajas del Destino o la Moneda del Destino. Cada dinámica puede entregar ventajas o información que influya en la estrategia de los habitantes.

En el robo de la salvación, los participantes deben superar una prueba para obtener el derecho de desafiar al líder. Fede Vigevani tendrá que defender el beneficio que consiguió el lunes, pues perderlo significaría entregar a otro habitante la decisión de rescatar a una de las siete personas nominadas.

La jornada de este jueves no necesariamente definirá al dueño final de la salvación. De acuerdo con la organización semanal del programa, el jueves se selecciona al retador, mientras que el duelo por el beneficio se realiza el viernes. El ganador de ese enfrentamiento decidirá quién sale de la placa antes de la gala de eliminación del domingo 2 de agosto.

La cena de nominados será otro de los momentos de la jornada. Quienes quedaron en riesgo podrán hablar sobre las razones que los llevaron a recibir puntos, además de revisar las primeras alianzas y diferencias surgidas después de pocos días de convivencia.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién gana el robo de salvación hoy 30 de julio?

Hasta la mañana de este jueves 30 de julio no existe un ganador confirmado del robo de la salvación. La prueba todavía debe realizarse y su resultado permitirá conocer al habitante que enfrentará a Fede Vigevani, quien conserva por ahora el poder como líder de la semana.

Por lo tanto, este jueves se conocerá al retador, pero la salvación no quedará definida hasta el duelo programado para el viernes. Si Fede gana, mantendrá el derecho de retirar a una persona de la placa. Si pierde, el vencedor podrá tomar esa decisión y alterar el grupo que llegará a la primera gala de eliminación.

El poder tendrá peso en el desarrollo de la semana, pues siete participantes están nominados. La decisión puede emplearse para proteger a un aliado, reducir la presencia de un cuarto en la placa o modificar el reparto de votos del público antes del domingo.

La Casa de los Famosos México 2026: así quedan las nominaciones, al momento

La primera placa está integrada por Aldo Rendón, Yanet García, Mariana Ochoa, Arantza Ruiz, Ximena Herrera, Luis Chaparro y Memo Schutz. Aldo llegó como nominado directo debido a una dinámica realizada durante el estreno, mientras que los otros seis habitantes ingresaron por los puntos recibidos en el confesionario.

Yanet García encabezó la nominación con 16 puntos, seguida por Mariana Ochoa con nueve, Arantza Ruiz con ocho y Ximena Herrera con cinco. Luis Chaparro y Memo Schutz cerraron la lista con tres puntos cada uno. La distribución mostró que varias participantes dirigieron sus votos contra otras mujeres, mientras las primeras alianzas comenzaron a tomar forma.

La placa todavía no es definitiva porque el ganador de la salvación retirará a uno de los nominados antes del domingo. El público vota para mantener a sus participantes favoritos dentro del programa y la primera eliminación se anunciará durante la gala del 2 de agosto.

Las encuestas difundidas en redes sociales no representan el resultado oficial. Algunos ejercicios publicados la mañana del jueves colocaban a Memo Schutz y Aldo Rendón entre los habitantes con mayor apoyo, pero únicamente los votos emitidos mediante las plataformas oficiales de La Casa de los Famosos México y ViX cuentan para determinar quién continúa en la competencia.

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