Spider-Man Brand New Day: ¿Cuántas escenas postcréditos tiene? No incluye spoiler

La cinta, que cuenta con un reparto liderado por Tom Holland y Zendaya, incluye dos escenas postcréditos y una duración de 2 horas con 16 minutos

Spider-Man Brand New Day: el nuevo comienzo de Peter Parker, Reuters

El regreso de Spider-Man a la pantalla grande con Brand New Day se convirtió en uno de los estrenos más esperados de 2026 por los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). La nueva película protagonizada por Tom Holland marca una nueva etapa para el personaje después de los acontecimientos de ‘Spider-Man: No Way Home’, con una historia que busca mostrar una versión diferente del héroe arácnido.

Uno de los principales temas alrededor del estreno fue la presencia de escenas postcréditos, elementos que se han convertido en una tradición dentro de las producciones de Marvel por las pistas que suelen ofrecer sobre futuras películas y personajes. Sin revelar detalles de la trama, los primeros reportes indican cuántas secuencias adicionales tiene la película después de su final.

Además del regreso de Holland como Peter Parker, la cinta generó conversación por su elenco, la expectativa sobre la nueva historia de Spider-Man y hasta una inesperada aparición relacionada con Lionel Messi, quien sorprendió a los fanáticos al participar en una campaña promocional vinculada con el estreno.

¿Cuándo se estrenó Spider-Man Brand New Day en México y cuánto tiempo dura?

Spider-Man: Brand New Day llegó a los cines de México como parte del calendario internacional de estrenos de Marvel en 2026. La película se estrenó oficialmente en México el miércoles 29 de julio de 2026, adelantándose un par de días a su lanzamiento global programado para el 31 de julio.

La cinta tiene una duración aproximada de 2 horas con 16 minutos, por lo que los espectadores deben considerar ese tiempo dentro de su visita al cine, además de los minutos adicionales destinados a las escenas después de los créditos.

¿Cuántas escenas postcréditos tiene Spider-Man Brand New Day? Esto sabemos

Spider-Man: Brand New Day cuenta con dos escenas adicionales después de los créditos. Sin revelar detalles importantes de la historia, estas secuencias mantienen la tradición de Marvel de ofrecer contenido extra para conectar la película con futuros proyectos.

La primera escena aparece después de los créditos iniciales, mientras que la segunda llega al finalizar completamente la lista de nombres del equipo de producción. Por ello, los fans que quieran ver la experiencia completa deberán permanecer en sus asientos hasta el cierre de la función.

¿Elenco y de qué trata Spider-Man Brand New Day?

‘Spider-Man: Brand New Day’ presenta una nueva etapa para Peter Parker, quien después de los acontecimientos de ‘Spider-Man: No Way Home’ debe afrontar las consecuencias de haber quedado completamente separado de su antigua vida. La película retoma la historia del héroe con una identidad reconstruida y con el desafío de comenzar nuevamente como Spider-Man.

La cinta muestra a un Peter Parker que intenta adaptarse a una realidad en la que ya no cuenta con el apoyo ni los vínculos que marcaron sus anteriores aventuras. Con una vida más solitaria, el personaje debe encontrar nuevamente el equilibrio entre sus responsabilidades como héroe y su camino personal.

El título de la película hace referencia precisamente a esa idea de “un nuevo día”, una oportunidad para empezar desde cero y explorar una versión diferente del personaje. La historia apuesta por recuperar la esencia más clásica de Spider-Man, con un protagonista enfrentando nuevos conflictos mientras protege a Nueva York.

Además, la producción incorpora nuevos retos para el héroe arácnido y amplía su universo con la llegada de nuevos personajes y amenazas. La película busca mostrar cómo Peter reconstruye su identidad después de perder todo aquello que conocía y qué significa continuar siendo Spider-Man cuando nadie recuerda quién es realmente.

Reparto principal de Spider-Man: Brand New Day:

Tom Holland – Peter Parker / Spider-Man

– Peter Parker / Spider-Man Zendaya – MJ

– MJ Jacob Batalon – Ned Leeds

– Ned Leeds Jon Bernthal – Frank Castle / Punisher

– Frank Castle / Punisher Sadie Sink – personaje no revelado

– personaje no revelado Liza Colón-Zayas – personaje no revelado

– personaje no revelado Mark Ruffalo – Bruce Banner / Hulk

– Bruce Banner / Hulk Michael Mando – Mac Gargan / Scorpion

La producción busca recuperar elementos clásicos del personaje, combinando acción, aventura y el conflicto personal que ha caracterizado a Spider-Man desde sus primeras apariciones.

¿Qué hizo Messi con Spider-Man?

Lionel Messi sorprendió a sus seguidores al aparecer junto a Spider-Man en una publicación promocional relacionada con Brand New Day. El futbolista argentino donde el futbolista argentino comparte una escena con Peter Parker, interpretado por Tom Holland. El cameo mezcla humor y sorpresa al mostrar al campeón del mundo en una situación inesperada junto al héroe arácnido, generando una gran reacción entre aficionados del fútbol y seguidores de Marvel.

Messi interpreta un breve cameo dentro de la campaña de la película. En el teaser, Spider-Man busca ayuda de una figura reconocida mundialmente y el momento más comentado ocurre cuando el futbolista del Inter Miami aparece frente a la cámara y pronuncia la frase: “Escuché que me estabas buscando”. La participación de Messi forma parte de la estrategia promocional de la película y no implica, hasta ahora, que tenga un papel importante dentro de la historia.

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