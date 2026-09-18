Posibles alineaciones de Deportivo Cali vs Cúcuta Deportivo por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los datos previos del juego entre Deportivo Cali y Cúcuta Deportivo.

Deportivo Cali vs Cúcuta Deportivo, previa | Claro Sports

Continúa la acción sabatina de la fecha 11 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Deportivo Cali hace las veces de loca en su propio estadio para verse las caras con el Cúcuta Deportivo. Dos equipos que urgen de una victoria y tres puntos para avanzar en la tabla de posiciones.

Posible alineación del Deportivo Cali para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formará Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, Léyser Chaverra José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Gustavo Cuéllar, Johan Martínez, Nicolás Benedetti; Eduard Bello y Steven Rodríguez. D.T.: Rafael Dudamel.

Posible alineación confirmada del Cúcuta Deportivo para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formará Cúcuta: Federico Abadía; Joao Abonía, Jhon Quiñones, Brayan Montaño, Diego Calcaterra; Kevin Tamayo, Juan Diego Ceballos, Víctor Mejía, Lucas Ríos; Gustavo Torres y Jader Manyoma. D.T.: Nicolás Chiesa.

¿Cómo y dónde ver a Cali vs Cúcuta por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la fecha 11, tendrá su pitazo inicial este sábado las 6:10 p.m. (hora COL) en el Estadio Deportivo Cali. Win + Fútbol transmitirá el compromiso, así como Win Play vía streaming. De igual modo, Claro Sports le llevará los detalles minuto a minuto del cotejo.

Últimos partidos del Deportivo Cali

13.09.2026 | Once Caldas 1-2 Deportivo Cali | Fecha 10.

10.09.2026 | Millonarios 1-1 Deportivo Cali | Fecha 5.

07.09.2026 | Atlético Nacional 3-0 Deportivo Cali | Copa Colombia.

30.08.2026 | Deportivo Cali 1-1 Atlético Bucaramanga | Fecha 8.

26.08.2026 | Atlético Nacional 2-1 Deportivo Cali | Fecha 7.

Últimos partidos del Cúcuta Deportivo

13.09.2026 | Cúcuta Deportivo 1-2 Millonarios | Fecha 10.

05.09.2026 | Cúcuta Deportivo 2-2 Deportivo Pasto | Fecha 9.

31.08.2026 | Deportes Tolima 2-1 Cúcuta Deportivo | Fecha 8.

25.08.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Alianza | Fecha 7.

22.08.2026 | Independiente Medellín 0-1 Cúcuta Deportivo | Fecha 6.

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