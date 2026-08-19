¡Insólito accidente en la Juventus! Aficionado lesiona a Federico Gatti tras invadir la cancha

El defensor italiano trabaja de manera diferenciada y su presencia ante Frosinone permanece en duda después del insólito incidente

La Juventus evalúa a Gatti tras inesperado golpe | Photo by Marco BERTORELLO / AFP

Un hecho fuera de lo habitual encendió las alertas en la Juventus a pocos días de su estreno en la Serie A. Federico Gatti terminó con molestias en un tobillo después de ser derribado accidentalmente por un aficionado que ingresó al terreno de juego tras un partido amistoso disputado en el Juventus Stadium, situación que mantiene en duda la participación del defensor en el inicio del campeonato italiano.

El incidente ocurrió después del encuentro entre el primer equipo de la Vecchia Signora y el conjunto juvenil del club. Una vez terminado el partido, numerosos seguidores abandonaron las tribunas para acercarse a los futbolistas sobre el césped. En medio de la invasión, uno de los aficionados perdió el equilibrio mientras corría y terminó impactando directamente contra Gatti, quien permanecía detenido cerca del centro del campo.

El golpe sorprendió al defensor italiano, que cayó luego del contacto. Aunque inicialmente la escena generó inquietud por la forma en que ocurrió, las primeras evaluaciones descartaron una lesión de gravedad. Sin embargo, el impacto sí dejó molestias en el tobillo del futbolista de 28 años, obligándolo a modificar su preparación durante los días posteriores.

Gatti se ha ejercitado de manera diferenciada mientras el cuerpo técnico sigue de cerca su evolución. La Juventus espera determinar si podrá recuperar sus condiciones físicas antes del encuentro del domingo frente al Frosinone, correspondiente al debut del equipo en la nueva temporada de la Serie A. Por ahora, su presencia en el compromiso no está garantizada.

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Federico Gatti could miss Juventus’ first game of the season after a fan accidentally tackled him from behind during a pitch invasion in a friendly this week.



You genuinely can’t make this up.



📰 CorSport pic.twitter.com/of29ha91zv — Italian Football TV (@IFTVofficial) August 19, 2026

El episodio adquiere mayor relevancia porque el amistoso representaba la última prueba de la Juventus antes de iniciar oficialmente su calendario. Lo que comenzó como una celebración entre los seguidores y los integrantes del plantel terminó convirtiéndose en un inesperado problema para el equipo, que podría perder temporalmente a uno de sus defensores por una acción completamente ajena al desarrollo del partido.

Federico Gatti llegó a la Juventus en enero de 2022 procedente precisamente del Frosinone y con el paso de las temporadas logró ganar espacio dentro de la plantilla. De acuerdo con la información proporcionada, el defensor acumula 137 partidos con el conjunto de Turín y sus actuaciones también le han permitido recibir convocatorias con la selección italiana.

La Juventus deberá esperar la evolución de Gatti durante los entrenamientos previos para conocer si estará disponible ante su antiguo club. El defensor no presenta una lesión seria, pero las molestias derivadas del golpe mantienen abierta la incógnita. Un simple resbalón de un aficionado terminó así alterando los planes de la Vecchia Signora justo antes de comenzar su camino en la Serie A.

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