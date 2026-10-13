FC Copenhague vs Sporting Braga en vivo, Conference League 2026: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 1 de la fase de liga

Rodrigo Huescas busca regresar a una competición europea cuando el Copenhague reciba al Braga en el arranque de la Conference League

FC Copenhague vs Sporting Braga, en vivo online | Claro Sports

El FC Copenhague de Rodrigo Huescas y el Sporting Braga comenzarán su participación en la UEFA Conference League 2026-27 este jueves 15 de octubre, cuando se enfrenten en el Parken Stadium de Dinamarca por la primera jornada de la fase de liga.

Ambos equipos llegan después de sufrir derrotas en sus respectivos campeonatos, con el conjunto danés superado 2-1 por el Midtjylland y los portugueses tras caer 3-1 ante el Sporting CP. El encuentro representa una oportunidad para que el mexicano vuelva a disputar una competición europea después de más de un año de ausencia por lesión.

El Braga regresa al escenario continental después de alcanzar las semifinales de la Europa League, instancia en la que fue eliminado por el Freiburg con un marcador global de 4-3. Antes había protagonizado una de las actuaciones más destacadas de su historia continental, al derrotar 4-2 al Betis como visitante en los cuartos de final..

Por su parte, el Copenhague disputó la Champions League la temporada pasada y terminó la fase de liga con siete puntos, producto de sus victorias ante Kairat Almaty y Villarreal, además de un empate contra Napoli. Para acceder a la Conference League de este año, el conjunto danés superó tres rondas clasificatorias frente al Polissya Zhytomyr, Debrecen e Inter Turku.

Horario y dónde ver en vivo FC Copenhague vs Sporting Braga en la jornada 1 de la Conference League 2026

El encuentro entre FC Copenhague y Sporting Braga se disputará el jueves 15 de octubre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Parken Stadium de Dinamarca. Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido en vivo a través de Claro Sports Premium, mediante la membresía del canal oficial de Claro Sports en YouTube, con acceso exclusivo para miembros.

Alineaciones probables del FC Copenhague vs Sporting Braga para el partido de Conference League 2026

El Copenhague llega después de perder 2-1 ante el Midtjylland. Rodrigo Huescas podría ser una de las novedades en la cancha, después de regresar a las canchas el 4 de octubre en un amistoso contra Hamburgo. El mexicano superó una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que lo mantuvo fuera de competencia durante más de un año, aunque su regreso a los partidos oficiales dependerá de la decisión del cuerpo técnico.

Última alineación del FC Copenhague ante Midtjylland: Diant Ramaj; Felix Beijmo, Ákos Markgráf, Asger Sørensen; Alex Král, William Clem, Thomas Delaney, Marcos López; Mohamed Elyounoussi, Robert y Andreas Cornelius.

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El Braga también afronta el compromiso después de una derrota, tras caer 3-1 en casa frente al Sporting de Lisboa. El conjunto portugués se adelantó al minuto 41 gracias a un autogol de Rui Silva, pero terminó concediendo tres anotaciones. Ricardo Horta y Pau Víctor se mantienen como dos de las principales referencias ofensivas, mientras que el mediocampo cuenta con la experiencia de João Moutinho.

Última alineación del Sporting Braga ante Sporting de Lisboa: Bernardo Fontes; Sergio Barcia, Vitor Carvalho, Adrian Bajrami; Gabriel Silva, João Moutinho, Jean-Baptiste Gorby, Víctor Gómez; Ricardo Horta, Denis Huseinbasic y Pau Víctor.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del FC Copenhague vs Sporting Braga y cuánto paga?

De acuerdo con los momios de Caliente.mx, el Copenhague parte como ligero favorito para conseguir la victoria en el Parken Stadium, con una cuota de +150. Por su parte, el triunfo del Sporting Braga se ofrece en +178, mientras que el empate presenta un momio de +235.

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