Anwar Hernández disputó los 90 minutos y provocó un penalti en la victoria del conjunto andorrano, mientras que Rodrigo Huescas se quedó en la banca

Inter Escaldes se impone al Copenhague en la Conference League | Captura

El Inter Escaldes dio la sorpresa en la cuarta jornada de la Conference League al imponerse 2-0 al Copenhague de Rodrigo Huescas. El duelo entre mexicanos tuvo como protagonista a Anwar Hernández, quien disputó los 90 minutos con el conjunto andorrano y provocó el penalti que derivó en la segunda anotación, mientras que el exfutbolista de Cruz Azul permaneció en la banca durante todo el encuentro.

El resultado le permite al Inter Escaldes mantenerse en la pelea por los últimos puestos que otorgan el acceso a la siguiente ronda de la competencia, luego de aprovechar sus oportunidades frente a la portería y las dos expulsiones que sufrió el conjunto danés durante la segunda parte.

El equipo andorrano comenzó a buscar la portería rival desde el primer minuto con un disparo de Souleymane Sidibé desde larga distancia. Aunque el Copenhague intentó generar peligro mediante el balón parado, fueron los locales quienes encontraron la manera de adelantarse en el marcador.

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Al minuto 19, David López aprovechó una serie de rebotes tras el cobro de una falta para conectar el balón de volea desde fuera del área. El disparo del futbolista terminó en el ángulo derecho de la portería para establecer el 1-0. Cinco minutos después, Anwar Hernández estuvo cerca de contribuir a la segunda anotación con un pase para Sidibé, cuyo remate pasó junto al poste.

El Copenhague adelantó líneas en busca del empate y obligó a Javi Díaz a intervenir en dos ocasiones consecutivas. El guardameta del Inter Escaldes desvió un disparo de Viktor Dadason al minuto 30 y, posteriormente, evitó la anotación de Thomas Delaney con una atajada tras un remate de cabeza.

El conjunto danés insistió mediante centros al área, pero ni Dadason ni Mohamed Elyounoussi consiguieron darle dirección de portería a sus cabezazos, por lo que el Inter Escaldes conservó la ventaja hasta el descanso.

Anwar Hernández provoca un penalti y el Copenhague se queda con nueve jugadores

El Copenhague realizó tres modificaciones para afrontar la segunda mitad, aunque sus posibilidades de remontar se redujeron durante los primeros minutos del complemento. Thomas Delaney recibió dos tarjetas amarillas en un lapso de ocho minutos y dejó a su equipo en inferioridad numérica al 54’.

Apenas un minuto después, Anwar Hernández recibió una falta de Ákos Markgráf dentro del área. La acción fue revisada por el VAR, que confirmó el penalti a favor del Inter Escaldes. El futbolista del Copenhague también terminó expulsado por participar en una confrontación, dejando al conjunto danés con nueve elementos sobre el terreno de juego.

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Faysal Chouaib asumió la responsabilidad desde los once pasos y definió con la pierna derecha hacia un costado de la portería para establecer el 2-0 al minuto 59.

Con dos goles de ventaja y superioridad numérica, el Inter Escaldes administró el resto del encuentro. El Copenhague no encontró la manera de recortar distancias, mientras que el cuerpo técnico del conjunto andorrano recurrió a las modificaciones para mantener el resultado.

Anwar Hernández completó el encuentro y contribuyó a una victoria que mantiene al Inter Escaldes en la disputa por la clasificación a la siguiente ronda de la Conference League. Por su parte, Rodrigo Huescas se quedó sin minutos en una jornada en la que el Copenhague terminó con nueve futbolistas y sin sumar puntos.