La Guatemala de Tena tendrá un desafío de élite mundial: será rival de Argentina

Tendrá un desafío histórico ante la Argentina de Lionel Scaloni en la Fecha FIFA de marzo.

La Selección de Guatemala enfrentará a Argentina | Matt Krohn / AFP

La Selección de Guatemala volverá a medirse ante una de las potencias más grandes del fútbol mundial. La Azul y Blanco enfrentará a Argentina en un partido amistoso internacional programado para el martes 31 de marzo, en lo que será una prueba de alto nivel para el equipo dirigido por Luis Fernando Tena en esta Fecha FIFA, en lo que será una semana intensa que arrancará con el amistoso ante Argelia en Italia.

El encuentro se confirmó luego de la cancelación de la Finalissima que la Albiceleste debía disputar ante España en Qatar. Ante ese escenario, el equipo de Lionel Scaloni reorganizó su calendario y decidió realizar una semana de entrenamientos en Argentina, cerrando la concentración con un amistoso frente al combinado guatemalteco.

Guatemala tendrá una prueba de élite ante el campeón del mundo

Para la Azul y Blanco, este compromiso representa mucho más que un simple amistoso. Enfrentar a la actual campeona del mundo es una oportunidad única para medir el nivel del equipo en un contexto de máxima exigencia, especialmente pensando en el proceso que apunta a la clasificación al Mundial 2030.

El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena viene de iniciar su nuevo ciclo con un partido ante Canadá en enero, donde cayó por la mínima diferencia. Ahora, el cuerpo técnico busca elevar la competitividad del equipo enfrentando a selecciones de alto calibre, y Argentina aparece como uno de los rivales más exigentes del panorama internacional.

Argentina cambia de planes y elige a Guatemala como rival

La cancelación de la Finalissima obligó a la Asociación del Fútbol Argentino a modificar su agenda. El conflicto en Medio Oriente impidió la realización del partido ante España en Qatar, y tampoco se concretó un nuevo acuerdo para disputar ese encuentro en otra sede. En ese contexto, la Albiceleste optó por mantenerse en el país durante la ventana FIFA y organizar un amistoso que le permita sostener el ritmo de competencia. Guatemala fue el rival elegido para ese compromiso, que marcará el cierre de la concentración del campeón del mundo. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente el estadio, todo apunta a que el partido podría disputarse en La Bombonera, ya que el Estadio Monumental no estará disponible por un evento musical en esas fechas.

Antes de enfrentar a Argentina, Guatemala tendrá otro reto internacional importante. La Fedefut confirmó el amistoso frente a Argelia, que se disputará el viernes 27 de marzo en el estadio Luigi Ferraris de Génova, Italia. Ese partido será el segundo compromiso del año para la Azul y Blanco y servirá como antesala de lo que será el duelo ante la Albiceleste. Argelia, selección mundialista que regresará a una Copa del Mundo tras su participación en Brasil 2014, representa un rival de alto nivel que exigirá al máximo al equipo chapín.

Antecedentes entre Guatemala y Argentina

A lo largo de la historia, Guatemala ha enfrentado en varias ocasiones a la selección argentina, con resultados que reflejan la jerarquía del conjunto sudamericano. El antecedente más reciente se dio en junio de 2024, cuando la Albiceleste se impuso por 4-1. Históricamente, Argentina ha dominado estos enfrentamientos, aunque para Guatemala cada uno de estos partidos representa una oportunidad de crecimiento y de exposición ante la élite del fútbol mundial.

El duelo ante Argentina genera gran expectativa en el entorno del fútbol nacional. No solo por el nivel del rival, sino también por lo que representa enfrentar a un equipo lleno de figuras internacionales y vigente campeón del mundo. Para Guatemala, será una vitrina inmejorable para mostrar su evolución y seguir construyendo un equipo competitivo de cara a los próximos desafíos. Más allá del resultado, el objetivo será competir, aprender y dar un paso más en su desarrollo futbolístico en el escenario internacional.

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