Mortal Kombat II, la película, llega el 7 de mayo a los cines: sinopsis y tráiler

El estreno de Mortal Kombat II está cada vez más cerca, una producción que mantiene emocionados a los fanáticos del emblemático videojuego de lucha

El estreno de Mortal Kombat II | Captura de Pantalla

Los fanáticos de Mortal Kombat ya cuentan las horas para el estreno en México de la segunda entrega cinematográfica que llegará a las salas el 7 de mayo de 2026. La secuela, inspirada en el icónico videojuego de peleas, promete recuperar la intensidad, el espectáculo visual y la violencia estilizada que han convertido a la franquicia en un referente del cine de acción moderno, ahora bajo la dirección de Simon McQuoid.

Impulsada por Warner Bros. Pictures, la cinta amplía el universo cinematográfico con una nueva guerra entre reinos que eleva la escala del conflicto. Con un elenco que mezcla regresos y nuevas incorporaciones como Karl Urban y Tati Gabrielle, la secuela apunta a convertirse en un espectáculo de artes marciales cargado de personajes emblemáticos, combates brutales y un destino que pende del filo de cada golpe.

Mortal Kombat II: ¿Cuándo es el estreno en cines de México?

Mortal Kombat II llegará a los cines de México el 7 de mayo de 2026, marcando una de las fechas más esperadas para los seguidores de la saga de acción y artes marciales. La secuela promete llevar de vuelta la brutalidad característica del universo creado por Simon McQuoid, con una nueva etapa de combates que amplía el alcance cinematográfico de la franquicia.

La cinta forma parte de la expansión impulsada por Warner Bros. Pictures, que busca consolidar el universo de Mortal Kombat en la pantalla grande tras el éxito de su entrega previa. Con McQuoid nuevamente al frente de la dirección, la producción refuerza su apuesta por una narrativa más ambiciosa, cargada de acción y con un elenco que eleva la escala del conflicto entre reinos.

Este es el tráiler de Mortal Kombat II

Mortal Kombat II es una película de acción y artes marciales dirigida por Simon McQuoid, con guion de Ed Boon, Jeremy Slater y John Tobias. La cinta reúne a Lewis Tan, Jessica McNamee, Joe Taslim, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Karl Urban, Tati Gabrielle, Tadanobu Asano, Adeline Rudolph y Hiroyuki Sanada en una nueva batalla por el destino del Reino de la Tierra.

En esta entrega, los campeones favoritos regresan junto a Johnny Cage para enfrentar al régimen oscuro de Shao Kahn, en una guerra que amenaza la existencia de todos los reinos. Tras el éxito de la cinta de 2021, la secuela se consolidó en desarrollo con la llegada de Slater al guion, la confirmación del regreso de McQuoid a la dirección y el inicio de rodaje en junio de 2023 en los Village Roadshow Studios, concluyendo a inicios de 2024, con la promesa de expandir aún más el universo Mortal Kombat en pantalla.

¿Qué personajes nuevos y conocidos salen en la película de Mortal Kombat II?

Nuevos personajes en Mortal Kombat 2

Karl Urban como Johnny Cage: el icónico actor de acción venido a menos que regresa en clave de antihéroe. Cage aparece como una estrella en declive, pero con un talento real para el combate, obligado a convertirse en pieza clave del destino de Earthrealm.

el icónico actor de acción venido a menos que regresa en clave de antihéroe. Cage aparece como una estrella en declive, pero con un talento real para el combate, obligado a convertirse en pieza clave del destino de Earthrealm. Adeline Rudolph como Kitana: la princesa de Edenia entra en escena con elegancia letal y abanicos de acero. Figura central en la resistencia contra Outworld, su presencia promete equilibrio entre nobleza, poder y conflicto interno.

la princesa de Edenia entra en escena con elegancia letal y abanicos de acero. Figura central en la resistencia contra Outworld, su presencia promete equilibrio entre nobleza, poder y conflicto interno. Tati Gabrielle como Jade: guerrera y guardiana, Jade llega como la inseparable aliada de Kitana. Su dominio del bastón bo la posiciona como una combatiente estratégica en medio de la guerra entre reinos.

guerrera y guardiana, Jade llega como la inseparable aliada de Kitana. Su dominio del bastón bo la posiciona como una combatiente estratégica en medio de la guerra entre reinos. Damon Herriman como Quan Chi: el nigromante oscuro que opera entre sombras. Su papel apunta a expandir el tablero místico de la saga, con alianzas peligrosas y ambiciones aún más siniestras.

el nigromante oscuro que opera entre sombras. Su papel apunta a expandir el tablero místico de la saga, con alianzas peligrosas y ambiciones aún más siniestras. Martyn Ford como Shao Kahn: el emperador de Outworld se impone como la amenaza suprema. Imponente y brutal, su figura encarna la conquista absoluta de los reinos.

el emperador de Outworld se impone como la amenaza suprema. Imponente y brutal, su figura encarna la conquista absoluta de los reinos. Desmond Chiam como Jerrod: el rey de Edenia en tiempos de caída. Su destino parece marcado por la tragedia, en medio del ascenso del poder de Shao Kahn.

el rey de Edenia en tiempos de caída. Su destino parece marcado por la tragedia, en medio del ascenso del poder de Shao Kahn. Ana Thu Nguyen como Sindel: reina de Edenia y figura de doble filo, Sindel regresa envuelta en misterio y oscuridad, fiel a su historial cambiante entre luz y traición.

reina de Edenia y figura de doble filo, Sindel regresa envuelta en misterio y oscuridad, fiel a su historial cambiante entre luz y traición. CJ Bloomfield como Baraka: el guerrero Tarkatán de garras afiladas vuelve con su ferocidad característica. Brutal en combate, es una de las presencias más viscerales del campo de batalla.

Personajes que regresan

Lewis Tan como Cole Young : el luchador de MMA que regresó para descubrir su linaje en la primera entrega. Su papel ahora queda en duda mientras el foco se desplaza hacia nuevas figuras.

: el luchador de MMA que regresó para descubrir su linaje en la primera entrega. Su papel ahora queda en duda mientras el foco se desplaza hacia nuevas figuras. Hiroyuki Sanada como Scorpion : el espectro de la venganza vuelve con un rol más enigmático. Su presencia sigue siendo clave, aunque ahora opera desde las sombras del conflicto.

: el espectro de la venganza vuelve con un rol más enigmático. Su presencia sigue siendo clave, aunque ahora opera desde las sombras del conflicto. Jessica McNamee como Sonya Blade: la soldado de las Fuerzas Especiales lidera la defensa de Earthrealm con determinación y disciplina militar.

la soldado de las Fuerzas Especiales lidera la defensa de Earthrealm con determinación y disciplina militar. Mehcad Brooks como Jax Briggs : con brazos cibernéticos y fuerza amplificada, Jax se consolida como una de las principales murallas humanas contra Outworld.

: con brazos cibernéticos y fuerza amplificada, Jax se consolida como una de las principales murallas humanas contra Outworld. Ludi Lin como Liu Kang: el guerrero elegido y protegido de Raiden mantiene su rol de guía espiritual y combatiente esencial en la lucha por el equilibrio.

el guerrero elegido y protegido de Raiden mantiene su rol de guía espiritual y combatiente esencial en la lucha por el equilibrio. Josh Lawson como Kano : el mercenario irreverente regresa incluso desde la muerte, manteniendo su tono sarcástico y su impredecible naturaleza.

: el mercenario irreverente regresa incluso desde la muerte, manteniendo su tono sarcástico y su impredecible naturaleza. Tadanobu Asano como Raiden: el dios del rayo continúa como protector de Earthrealm, más estratégico y menos intervencionista, pero igual de decisivo.

el dios del rayo continúa como protector de Earthrealm, más estratégico y menos intervencionista, pero igual de decisivo. Chin Han como Shang Tsung: el hechicero sigue moviendo piezas desde la oscuridad, incluso tras la derrota, como maestro de intrigas y manipulación.

el hechicero sigue moviendo piezas desde la oscuridad, incluso tras la derrota, como maestro de intrigas y manipulación. Joe Taslim como Bi-Han / Noob Saibot: el guerrero caído regresa transformado en una amenaza espectral, marcando una evolución oscura de su legado como Sub-Zero.

el guerrero caído regresa transformado en una amenaza espectral, marcando una evolución oscura de su legado como Sub-Zero. Max Huang como Kung Lao: el luchador de sombrero afilado reaparece con una incógnita narrativa: ¿Aliado, eco del pasado o algo más complejo?

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