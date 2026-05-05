Olimpia vs Marathón en vivo: dónde mirar triangulares finales Liga Honduras 2026; alineaciones y pronósticos

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Olimpia Marathón, Liga Honduras, en vivo y en directo | Claro Sports

El Olimpia recibe a Marathón en el Estadio Nacional por la jornada 2 del Grupo A de los triangulares finales del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en un partido clave para encaminar la clasificación a la gran final. Los leones harán su debut en esta fase con la obligación de sumar en casa, mientras que los verdolagas llegan envalentonados tras golpear primero en el grupo. Un duelo que promete intensidad y mucho en juego desde el inicio.

Olimpia hará su estreno en esta instancia tras finalizar tercero en la fase regular con 38 puntos, producto de once triunfos, cinco empates y cuatro derrotas. El equipo de Eduardo Espinel, vigente bicampeón, mostró cierta irregularidad a lo largo del torneo, pero logró cerrar en buena forma, sumando ocho victorias en sus últimos once partidos. Ahora buscará imponer su jerarquía y hacerse fuerte ante su gente en un escenario donde suele marcar diferencias.

Por su parte, Marathón llega con confianza luego de imponerse 1-0 ante Real España en la primera jornada, gracias al gol de Alexy Vega. El equipo dirigido por Pablo Lavallén, subcampeón del último certamen, no tuvo una fase regular destacada, finalizando quinto con 27 unidades, pero su gran inicio en los triangulares le devolvió protagonismo. Con ese envión, intentará dar otro golpe como visitante y consolidarse como uno de los candidatos del grupo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Olimpia vs Marathón de los triangulares finales de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Olimpia y Marathón está programado para el miércoles 6 de mayo a las 20:15 horas y se disputará en el estadio Nacional. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Olimpia vs Marathón hoy

Ni Olimpia ni Marathón cuentan con futbolistas suspendidos para este duelo de la segunda jornada de los triangulares finales de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Eduardo Espinel y Pablo Lavallén no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Olimpia: Edrick Menjívar; Kevin Guity, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Elison Rivas; Agustín Mulet, Edwin Rodríguez; José Pinto, Santiago Ramírez, Yustin Arboleda; y Jerry Bengtson. DT: Eduardo Espinel.

Marathón: Jonathan Rougier; Henry Figueroa, Javier Rivera, José Aguilera; Francisco Martínez, Isaac Castillo, Brian Farioli, Damin Ramírez, Cristian Sacaza; Alexy Vega y Rubilio Castillo. DT: Pablo Lavallén.

Antecedentes y últimos resultados del Olimpia vs Marathón en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Olimpia y Marathón:

22 de abril de 2026 | Olimpia 2-1 Marathón | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 1 de marzo de 2026 | Marathón 2-1 Olimpia | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 7 de enero de 2026 | Olimpia 1-0 Marathón | Final Torneo Apertura 2025

| Final Torneo Apertura 2025 4 de enero de 2026 | Marathón 2-2 Olimpia | Final Torneo Apertura 2025

| Final Torneo Apertura 2025 23 de noviembre de 2025 | Olimpia 3-2 Marathón | Torneo Apertura 2025

Pronóstico del Olimpia vs Marathón y quién es favorito para ganar, según la IA

El duelo entre CD Olimpia y Marathón por la jornada 2 de los triangulares del Clausura 2026 de Honduras llega con un contexto muy particular: los verdes vienen de ganar 1-0 en la primera fecha ante Real España, mientras que los leones harán su debut en esta fase en casa, en el Estadio Nacional. Según modelos predictivos y análisis estadístico, la IA marca a Olimpia como favorito, principalmente por su fortaleza como local y su jerarquía en instancias decisivas. Las probabilidades estimadas rondan un 50%-30%-20% (victoria Olimpia, empate, Marathón), con tendencia a un partido cerrado y de pocos goles, algo habitual en este tipo de cruces. Sin embargo, el momento de Marathón no se puede ignorar. El equipo llega con confianza tras iniciar con triunfo la triangular y buscará aprovechar esa inercia para sumar en Tegucigalpa. Aun así, el pronóstico general indica que Olimpia tiene más herramientas para imponerse o, al menos, evitar la derrota, en un choque que puede ser clave para el liderato del grupo.

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