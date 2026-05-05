Mixco vs Municipal en vivo: dónde mirar las semifinales Liga Guatemala 2026; alineaciones y pronósticos

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Mixco Municipal, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Mixco recibe a Municipal en el arranque de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo que promete intensidad desde el primer minuto. En el estadio Santo Domingo de Guzmán, los chicharroneros intentarán dar el golpe en casa, mientras que los rojos llegan con el cartel de favoritos tras ser el equipo más sólido de la temporada. La serie abre con un partido clave que puede marcar el rumbo hacia la gran final.

Mixco llegó a esta instancia tras protagonizar una de las clasificaciones más emocionantes del torneo. El equipo de Fabricio Benítez cayó 2-0 en la ida ante Cobán Imperial, pero en la vuelta logró una remontada épica con goles de José Bolaños y Manuel Moreno sobre el cierre del partido, al 44 y 45, respectivamente. Ese resultado igualó la serie y le permitió avanzar por su mejor posición en la tabla, en una muestra de carácter y resiliencia.

Por su parte, Municipal ratificó su condición de candidato al título con una serie sólida ante Guastatoya. El equipo dirigido por Mario Acevedo ganó 1-0 como visitante en la ida y cerró la llave con un claro 2-0 en casa, con anotaciones de Jefry Bantes y Alejandro Cabeza. Ahora, el conjunto escarlata se mide ante un rival en alza, consciente de que cualquier descuido puede abrirle la puerta a una sorpresa en estas semifinales.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Mixco vs Municipal de ida de semifinales de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Mixco y Municipal está programado para el miércoles 6 de mayo a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Mixco vs Municipal hoy

Mixco no podrá contar con Óscar González, expulsado en el partido ante Cobán Imperial, mientras que Municipal no cuenta con futbolistas suspendidos para este duelo de ida de las semifinales de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fabricio Benítez y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Mixco: Kevin Moscoso; Manuel Moreno, Nixson Flores, Facundo González, Jeshua Urizar; Kener Lemus, Christian Ojeda, Yonathan Pozuelos; Kennedy Rocha, Eliser Quiñones y Nicolás Martínez. DT: Fabricio Benítez.

Municipal: Braulio Linares; César Calderón, Nicolás Samayoa, José Mena, Aubrey David; Rodrigo Saravia, Jonathan Franco; Cristian Hernández, Pedro Altán, John Méndez; y Jefry Bantes. DT: Mario Acevedo.

Antecedentes y últimos resultados del Mixco vs Municipal en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mixco y Municipal:

26 de abril de 2026 | Municipal 3-0 Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 4 de marzo de 2026 | Mixco 1-0 Municipal | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 9 de noviembre de 2025 | Mixco 1-0 Municipal | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 3 de septiembre de 2025 | Municipal 3-1 Mixco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 4 de mayo de 2025 | Municipal 4-0 Mixco | Torneo Clausura 2025

Pronóstico del Mixco vs Municipal y quién es favorito para ganar, según la IA

El duelo entre Deportivo Mixco y Municipal en la ida de semifinales del Clausura 2026 se perfila como uno de los más parejos del torneo, pero con una ligera ventaja para Municipal según los modelos de predicción. La IA toma en cuenta factores como el momento reciente, la jerarquía del plantel y el historial directo, donde los rojos han sido más consistentes en los últimos enfrentamientos. Las probabilidades marcan un escenario equilibrado, aunque inclinado hacia el visitante: aproximadamente 39% para Municipal, 32% empate y 29% para Mixco, con un marcador proyectado cercano al 1-2. Sin embargo, el contexto de semifinales cambia todo. Mixco, como local, tiene argumentos para complicar la serie, especialmente por su fortaleza en casa y el impulso anímico tras su clasificación. Aun así, el pronóstico general apunta a que Municipal parte como favorito para ganar la ida o, al menos, sacar un resultado positivo que le permita definir la serie con ventaja.

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