Rating Colombia del 4 de mayo de 2026, según CNC: ‘A Otro Nivel’ estira su buena racha

Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, este lunes 4 de mayo.

A Otro Nivel de Caracol | Caracol TV.

De nuevo, el Canal Caracol pica en punta, algo que ya se convirtió en tradición últimamente. El popular espacio musical de ‘A Otro Nivel’, con doble dígito de porcentaje, picó en punta seguido del noticiero de las 7:00 de la noche. Sin embargo, la buena noticia para RCN radica en que ‘La Casa de los Famosos’ estira su presencia en el podio.

A través de Claro Sports, consulte el rating de este lunes en el inicio de semana.

Rating en Colombia del 4 de mayo de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón:

A Otro Nivel – Caracol TV – 10.07% Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 9.29% La Casa de los Famosos – RCN TV – 5.86% Las de Siempre – RCN TV – 5.67% Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 5.49% Vecinos – Caracol TV – 5.36% La Rosa de Guadalupe (parte 2) – RCN TV – 5.13% Espacio Político (Partido de la U) – RCN TV – 4.99% Noticias RCN de las 7:00 p.m. – 4.98% Tormenta de Pasiones – Caracol TV – 3.78%

Programación de fútbol para este martes, 5 de mayo de 2026

2:00 p.m. | Arsenal vs Atlético de Madrid | Semifinal de Champions League (vuelta).

5:00 p.m. | Sporting Cristal vs Palmeiras | Copa Libertadores.

5:00 p.m. | Rosario Central vs Libertad | Copa Libertadores.

5:00 p.m. | Juventud vs Atlético Mineiro | Copa Sudamericana.

5:00 p.m. | Deportivo Riestra vs Gremio | Copa Sudamericana.

7:00 p.m. | Barcelona vs Boca Juniors | Copa Libertadores.

7:00 p.m. | UCV vs Independiente del Valle | Copa Libertadores.

7:30 p.m. | Always Ready vs Lanús | Copa Libertadores.

7:30 p.m. | Deportivo Recoleta vs Santos | Copa Sudamericana.

8:30 p.m. | Tigres vs Nashville | Semifinal de la Concachampions.

9:00 p.m. | Deportivo Cuenca vs San Lorenzo | Copa Sudamericana.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

La medición del Centro Nacional de Consultorías (CNC), la cual es la más acertada, sigue el rastro de millones de decodificadores en todo el territorio nacional. Dicho conteo se hace a través de porcentajes bajo un modelo de preferencia, donde si un usuario cambia de programa, le da más valor al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

Te puede interesar: