¡Premio mayor de MiLoto cae en Chaparral! resultado de este jueves, 27 de agosto de 2026

Además del afortunado ganador del acumulado mayor, otras 40 personas se quedaron a un solo acierto de acceder al máximo objetivo.

Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Hay nuevo multimillonario en Colombia a través de los juegos de azar. Este jueves, el sorteo No. 0596 de MiLoto lleva la suerte por primera vez al municipio de Chaparral, en el departamento de Tolima. Los números del afortunado ganador fueron 02, 12, 18, 31 y 35 para el acumulado de $260 millones de pesos. Además del premio mayor, este sorteo dejó más de 13.773 ganadores en todo el país.

Resultado de MiLoto de este martes, 25 de agosto de 2026

Números ganadores: 02 – 12 – 18 – 31 – 35.

02 – 12 – 18 – 31 – 35. Nuevo acumulado: $120 millones de pesos.

Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Entre el 20 de octubre de 2023 y el 23 de agosto de 2026, MiLoto ha transferido más de $24.295 millones al sistema de salud del país, aportando recursos para el bienestar de los colombianos. El canal digital sigue ganando relevancia, consolidando a www.baloto.com como un canal clave de acceso para los jugadores.

El nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en www.baloto.com bajo los estándares de seguridad y los trámites administrativos correspondientes.

MiLoto se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial. También está disponible en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies.

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