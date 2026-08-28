Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 27 de agosto de 2026

Los sorteos del jueves dejaron una amplia actividad por todo el país y ya hacen palpitar la emoción del fin de semana.

Resultados. – Lotería de Bogotá.

Ya se va acercando el fin de semana y la actividad de los juegos de azar en Colombia sigue dando mucho espacio para la emoción. Este jueves, dos loterías principales se llevaron los reflectores con sus enormes premios mayores y la acostumbrada variedad de secos que tanto gustan al público. De otra parte, los chances habituales sortearon sus diversas modalidades.

Lotería de Bogotá

Resultados. – Lotería de Bogotá.

Lotería de Quindío

Resultados. – Lotería de Quindío. Resultados. – Lotería de Quindío. Resultados. – Lotería de Quindío.

Resultados de chances

Astro Luna: 9243 – Escorpión

9243 – Escorpión Caribeña Noche: 1963-4

1963-4 Sinuano Noche: 2615-5

2615-5 Pick 4: 3717

3717 Pick 3: 211

211 Cafeterito Noche: 4485-2

4485-2 Motilón Noche: 7135-8

7135-8 Fantástica Noche: 8884

8884 Culona Noche: 8864

8864 Chontico Noche: 3383-3

3383-3 Paisita Noche: 2661

Pasos a seguir para reclamar premios de lotería

El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.

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Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.

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