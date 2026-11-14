Noruega vs Gales en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 14 de noviembre

Noruega y Gales se enfrentan en la jornada de noviembre de la UEFA Nations League 2026-27

Noruega y Gales se enfrentan este sábado 14 de noviembre en el Ullevaal Stadion de Oslo, en un partido correspondiente a la quinta jornada del Grupo A4 de la UEFA Nations League 2026-27. Ambas selecciones llegan con tres puntos después de cuatro compromisos, por lo que el resultado tendrá consecuencias en la lucha por evitar el descenso de la Liga A. El conjunto noruego, encabezado por Erling Haaland y Martin Ødegaard, buscará aprovechar su condición de local para superar a un rival que ya lo derrotó durante la presente edición del torneo.

La selección de Noruega acumula tres derrotas consecutivas, mientras que Gales también atraviesa una racha de resultados adversos. Los dirigidos por Ståle Solbakken perdieron 2-1 ante Portugal en su presentación más reciente, mientras que el equipo de Craig Bellamy cayó 1-0 frente a Dinamarca. El encuentro representa una oportunidad para recuperar terreno antes de la última jornada de la fase de grupos, en la que los noruegos visitarán a Dinamarca y los galeses recibirán a Portugal.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Noruega vs Gales hoy 14 de noviembre de 2026?

El partido entre Noruega y Gales comenzará este sábado 14 de noviembre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en el Ullevaal Stadion de Oslo. El compromiso forma parte de la quinta jornada de la UEFA Nations League 2026-27 y enfrenta a dos selecciones que necesitan sumar puntos para mejorar su posición dentro del Grupo A4.

En México, la transmisión estará disponible a través de Sky Sports, mientras que los aficionados también podrán consultar las opciones de acceso mediante Sky+ e izzi, de acuerdo con la disponibilidad de sus servicios de televisión y plataformas digitales.

Partido: Noruega vs Gales.

Noruega vs Gales. Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026.

sábado 14 de noviembre de 2026. Horario: 11:00 horas, tiempo del centro de México.

11:00 horas, tiempo del centro de México. Estadio: Ullevaal Stadion, Oslo, Noruega.

Ullevaal Stadion, Oslo, Noruega. Transmisión en México: Sky Sports.

Sky Sports. Streaming: Sky+ y servicios compatibles de izzi, según contratación.

Alineaciones del Noruega vs Gales, al momento

Noruega buscará imponer condiciones con Erling Haaland como principal referencia ofensiva y Martin Ødegaard en la generación de juego. El delantero ha marcado tres goles en esta edición de la Nations League, mientras que el mediocampista acumula cuatro asistencias en cuatro encuentros. Ambos representan piezas importantes para el funcionamiento del conjunto dirigido por Ståle Solbakken.

Por su parte, Gales intentará repetir el resultado conseguido en octubre, cuando derrotó 2-1 a los noruegos. El equipo de Craig Bellamy cuenta con futbolistas como Harry Wilson, Brennan Johnson y Ethan Ampadu, quienes aparecen entre las opciones para integrar su formación inicial.

Las alineaciones oficiales están pendientes de confirmación. Estas son las posibles formaciones para el encuentro:

Noruega (4-2-3-1): Egil Selvik; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge; Oscar Bobb, Martin Ødegaard, Antonio Nusa; Erling Haaland. DT: Ståle Solbakken.

Gales (4-2-3-1): Karl Darlow; Connor Roberts, Joe Rodon, Ben Davies, Neco Williams; Ethan Ampadu, Josh Sheehan; Brennan Johnson, Harry Wilson, Daniel James; Lewis Koumas. DT: Craig Bellamy.

Antecedentes del Noruega vs Gales y últimos resultados en la UEFA Nations League

El antecedente más reciente favorece a Gales, que venció 2-1 a Noruega el pasado 1 de octubre de 2026, durante la tercera jornada del Grupo A4. Ese resultado permitió a los británicos sumar su primera victoria del torneo y tomar ventaja sobre los noruegos en el enfrentamiento directo.

La historia entre ambas selecciones registra 12 partidos, con cuatro victorias para Noruega, cuatro para Gales y cuatro empates. Además, el conjunto galés no ha conseguido ganar en sus cinco visitas anteriores a territorio noruego, con un balance de tres derrotas y dos igualadas.

Noruega comenzó su participación en esta Nations League con una victoria 3-2 sobre Dinamarca, pero después perdió sus siguientes tres compromisos. Gales, por su parte, únicamente ha conseguido derrotar a los noruegos y acumula tres descalabros ante Portugal y Dinamarca.

Últimos resultados de Noruega en la UEFA Nations League 2026

4 de octubre: Portugal 2-1 Noruega.

1 de octubre: Gales 2-1 Noruega.

27 de septiembre: Noruega 1-2 Portugal.

24 de septiembre: Noruega 3-2 Dinamarca.

Últimos resultados de Gales en la UEFA Nations League 2026

4 de octubre: Gales 0-1 Dinamarca.

1 de octubre: Gales 2-1 Noruega.

27 de septiembre: Dinamarca 2-0 Gales.

24 de septiembre: Portugal 1-0 Gales.

Ambas selecciones llegan con tres unidades y una victoria en cuatro partidos, aunque Gales ocupa el tercer puesto del grupo y Noruega aparece en el cuarto. El resultado del encuentro en Oslo será determinante para definir sus posibilidades de permanencia en la máxima categoría de la UEFA Nations League.

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