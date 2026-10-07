Jorge Jesus responde a cristiano tras las acusaciones de faltar a su palabra

La relación entre Cristiano Ronaldo y el estratega atraviesa su momento más tenso después de dos episodios denunciados por el delantero

Jorge Jesus ya respondió a CR7. | Reuters.

Jorge Jesus, técnico de la selección de Portugal, rompió el silencio después del fuerte mensaje publicado por Cristiano Ronaldo en redes sociales, donde el delantero señaló al estratega por haber incumplido su palabra en dos ocasiones, una situación que terminó con la molestia del capitán y su salida de la concentración del combinado lusitano.

El entrenador fue abordado por medios de comunicación cuando salía de su casa y evitó profundizar en la polémica. Su respuesta fue breve y directa, enfocada en el trabajo que realiza al frente de la selección portuguesa.

“Leí el comunicado y ahora, como hago todos los días, voy a la federación a trabajar, a pensar en el equipo y en la selección nacional”, declaró Jorge Jesus, sin entrar en detalles sobre las acusaciones realizadas por Cristiano Ronaldo.

El mensaje del estratega llegó después de que Cristiano publicara un extenso comunicado el martes. En él, ofreció disculpas por abandonar la concentración de Portugal y reconoció que su condición de capitán debería representar un factor agravante en cualquier sanción que pudiera recibir por su decisión.

Sin embargo, el delantero también explicó los motivos de su molestia y acusó directamente a Jorge Jesus de haber faltado a su palabra en dos ocasiones. La primera, según la versión de Cristiano, ocurrió antes del duelo frente a Noruega, cuando ambos habrían acordado que el atacante disputaría aproximadamente 30 minutos. Ronaldo calentó, pero finalmente no ingresó al terreno de juego.

Cristiano Ronaldo señala dos incumplimientos de Jorge Jesus

El segundo episodio señalado por Cristiano Ronaldo ocurrió durante la rueda de prensa previa al partido contra Dinamarca. De acuerdo con el capitán portugués, Jorge Jesus contaba con un documento que debía leer ante los periodistas y cuyo contenido había sido validado previamente por Ronaldo, sus representantes y personas de la federación.

Cristiano sostuvo que, pese a ese acuerdo previo, Jorge Jesus decidió ofrecer su propia versión de los hechos durante la conferencia, algo que terminó por aumentar el distanciamiento entre ambos.

Tras lo ocurrido, Ronaldo ha dejado claro que no quiere poner punto final a su etapa con la selección portuguesa, pero su regreso está condicionado por la permanencia de Jorge Jesus como técnico del equipo nacional.

“Puedo prometer a todos mis aficionados, y naturalmente en especial a todos los portugueses, que tendremos uno o más partidos de despedida. Habrá tiempo para eso”, declaró Cristiano Ronaldo sobre el futuro de su carrera internacional.

Pedro Proença abre la puerta al regreso de Cristiano Ronaldo

En medio de la polémica, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, intentó reducir la tensión alrededor de la situación y calificó como un “malentendido” lo ocurrido entre Cristiano Ronaldo y el cuerpo técnico.

Después de la victoria 2-1 de Portugal sobre Noruega en la UEFA Nations League, Proença aseguró que el veterano delantero puede regresar cuando quiera, dejando abierta la puerta para una eventual reconciliación con el combinado nacional.

Mientras la situación con Portugal permanece abierta, Cristiano Ronaldo ha tomado distancia del entorno de la selección y regresó a su actividad con Al Nassr. El delantero se prepara para la reanudación de la liga este viernes, cuando su equipo enfrentará al Al Draih.

La breve respuesta de Jorge Jesus no resolvió las diferencias entre entrenador y futbolista, pero sí marcó su primera reacción pública después del comunicado de Cristiano. Por ahora, el técnico mantiene su postura de continuar trabajando con la selección, mientras el futuro del capitán con Portugal sigue condicionado por un conflicto que involucra directamente a ambas figuras.