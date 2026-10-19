Junior, a pensar en el 2027: evitar otro fracaso en Copa Libertadores y olvidar el 2026-II

A pesar de tener una gran nómina, el ‘Tiburón’ terminó cuarto en el grupo de la ‘Gloria Eterna’ del 2026 con Cerro Porteño, Palmeiras y Sporting Cristal.

Junior 2026-II Liga BetPlay/ Vizzor.

Junior empató 0-0 con Deportivo Cali este domingo 18 de octubre, en el marco de la jornada 15 de la Liga BetPlay 2026-II. A pesar de registrar un torneo para el olvido, después de haber sido campeón, ya no tiene chances matemáticas de clasificar. Ya sería imposible que clasifique con 27 unidades, a pesar del formato del campeonato.

Próximos partidos de Junior

23.10.2026 | Junior vs Águilas Doradas | Liga BetPlay.

27.10.2026 | Boyacá Chicó vs Junior | Liga BetPlay.

31.10.2026 | Llaneros vs Junior | Liga BetPlay.

08.11.2026 | Junior vs Cúcuta Deportivo | Liga BetPlay.

Por confirmar | Deportivo Pasto vs Junior | Liga BetPlay.

Junior tiene que recibir a Águilas Doradas y Llaneros que pelean por un lugar en los 8, además de Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo que solamente piensan en la fatídica tabla del descenso. Serán 5 compromisos para cerrar de la mejor manera un 2026 con altibajos, donde en el primer semestre fue campeón, la pasó mal en Copa Libertadores y en la parte final decepcionó al no clasificar a cuadrangulares.

¿Seguirá Viera?

Dicho esto, en Junior ya tienen que estar planificando lo que será el encare del 2027, año en el que ya cuentan con cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, tras ser campeón de la Liga BetPlay 2026-I. De manera rápida lo primero que se le viene a la mente de todos es la continuidad o paso al costado de Mario Sebastián Viera.

El ídolo como jugador y múltiple campeón con el cuadro ‘Rojiblanco’ ha dirigido en 9 compromisos, tras la repentina y sorpresiva salida de Alfredo Arias, a quien no le tuvieron paciencia a pesar de haber salido bicampeón en el 2025-II y 2026-I. Sin embargo la situación no mejoró mucho y a raíz de esto el equipo se encuentra parcialmente fuera de los 8.

06.09.2026 | Junior 3-3 Jaguares | Liga BetPlay.

13.09.2026 | Alianza 1-0 Junior | Liga BetPlay.

20.09.2026 | Fortaleza 1-4 Junior | Liga BetPlay.

27.09.2026 | Junior 2-0 Independiente Medellín | Liga BetPlay.

01.10.2026 | Atlético Nacional 3-1 Junior | Liga BetPlay.

05.10.2026 | Atlético Bucaramanga 3-1 Junior | Liga BetPlay.

11.10.2026 | Junior 2-2 Internacional de Bogotá | Liga BetPlay.

14.10.2026 | Junior 1-1 Deportivo Pereira | Liga BetPlay.

19.10.2026 | Deportivo Cali 0-0 Junior | Liga BetPlay.

Sin lugar a dudas son números muy bajos para Sebastián Viera: 2 victorias nada mas, 4 empates y 3 derrotas, además de 14 goles a favor y 14 en contra. Parecería insostenible la continuidad del uruguayo para el 2027, ya que como es de conocimiento público el exarquero firmó contrato solamente hasta finales de diciembre del año en curso.

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Partiendo desde allí, también hay que mencionar a los jugadores que se les vence contrato con la institución barranquillera en este 2026: Jeferson Martínez, Edwin Herrera, Juan David Ríos, Yimmi Chará, Harold Rivera y Teófilo Gutiérrez, este último que ya prepara su despedida en el Estadio Metropolitano de Barranquilla el 19 de diciembre.

En conclusión, todo Junior es responsable de lo que actualmente vive el equipo, desde directivos, técnicos de turno y los jugadores, ya que perdieron una oportunidad de oro para llegar de la mejor manera al 2027 y la Copa Libertadores, un torneo en el que fracasó en este 2026, ya que quedó de último con un grupo integrado por Cerro Porteño de Paraguay, Palmeiras de Brasil y Sporting Cristal del Perú, a pesar de tener una gran nómina para fracasar, no le alcanzó ni para ir a Sudamericana.

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