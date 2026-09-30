¿Qué dijo Jorge Jesús sobre Cristiano Ronaldo? Las palabras que enojaron al delantero y provocaron que abandone la concentración

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la selección de Portugal y confirmó personalmente su decisión después de varios días de tensión con Jorge Jesus. El delantero no participó este miércoles 30 de septiembre en el entrenamiento previo al partido contra Dinamarca y dejó el estadio Parken poco después de una conferencia en la que el seleccionador portugués defendió sus decisiones sobre el capitán. Horas después, CR7 rompió el silencio y anunció que explicará más adelante las razones de su salida.

El episodio comenzó después del partido ante Noruega, cuando Cristiano permaneció en el banquillo durante los 90 minutos pese a haber calentado ante la posibilidad de ingresar al campo. Portugal ganó 2-1, pero el delantero se dirigió al vestidor al terminar el encuentro y no acompañó al resto del plantel para agradecer el apoyo de los aficionados portugueses. Jorge Jesus reconoció después que tendría que conversar con su capitán.

La situación aumentó durante los días posteriores. Ronaldo no trabajó con el grupo y este miércoles sumó su tercera ausencia consecutiva de una sesión colectiva. Jorge Jesus había asegurado minutos antes del entrenamiento en Copenhague que el futbolista participaría con sus compañeros, pero el atacante no apareció sobre el césped y salió del estadio en un vehículo de la Federación Portuguesa de Fútbol.

¿Qué pasó entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus?

El origen del desacuerdo se encuentra en la administración de los minutos del delantero. Jesus explicó que había hablado con Cristiano sobre la posibilidad de no ser titular ante Noruega y Dinamarca debido a la carga de partidos, aunque el atacante podía entrar desde el banquillo si el desarrollo del encuentro lo requería. Sin embargo, el seleccionador decidió no utilizarlo frente al conjunto noruego.

El propio técnico admitió que la decisión molestó al capitán. “Cristiano Ronaldo se enfadó conmigo”, reconoció Jorge Jesus, quien sostuvo que su intención era proteger tanto al jugador como al equipo. El portugués también defendió que hacer calentar al atacante sin utilizarlo pudo contribuir a su reacción, aunque descartó que existiera un problema que modificara su autoridad dentro de la selección.

Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, modificó sus planes y viajó a Copenhague en medio de la situación. El dirigente buscó intervenir después del desacuerdo entre el entrenador y el capitán, mientras Jesus y Ronaldo mantuvieron conversaciones sobre lo ocurrido en Oslo. A Bola informó que una de las reuniones se produjo en el hotel donde se encontraba Portugal antes del viaje a Dinamarca.

Sin embargo, las declaraciones de Jorge Jesus de este miércoles volvieron a colocar el caso en el centro de la concentración. Cuando fue cuestionado sobre las decisiones relacionadas con Cristiano, el seleccionador dejó claro que ningún futbolista determinará sus alineaciones o cambios. “Ningún jugador va a cambiar mis ideas, ni él ni nadie más en el fútbol, ni siquiera ningún presidente”, declaró.

Jesus también señaló que el estatus de Cristiano por su trayectoria no representa un trato diferente al momento de elegir el equipo. “El estatus es una cosa, pero las normas son las mismas para todos”, explicó. Además, confirmó a Gonçalo Ramos como titular contra Dinamarca y dejó abierta la posibilidad de recurrir a Ronaldo dependiendo de lo que sucediera durante el partido.

El entrenador había afirmado incluso que Cristiano entrenaría esa misma tarde. “Hoy va a entrenar. Es el cuarto día, por lo tanto va a entrenar”, aseguró. Minutos después, Ronaldo no salió con sus compañeros y abandonó el Parken, una situación que aumentó las versiones sobre una ruptura antes del encuentro de la Liga de Naciones.

Cristiano Ronaldo rompe el silencio y confirma su salida

Las dudas terminaron cuando Cristiano Ronaldo confirmó que había decidido dejar la concentración de Portugal. En un mensaje publicado después de la conferencia de Jorge Jesus y tras una conversación con Pedro Proença, el delantero dejó claro que fue una decisión propia y anunció que en otro momento explicará los motivos ante los aficionados portugueses. “Después de la conferencia de prensa del seleccionador nacional y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de abandonar la concentración de la Selección Nacional”, señaló Cristiano Ronaldo en su mensaje.

El futbolista de 41 años también adelantó que su versión sobre lo ocurrido todavía no se conoce por completo. “En su momento diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado”, agregó el capitán portugués.

Ronaldo cerró su mensaje sin lanzar un ataque directo contra Jorge Jesus ni contra alguno de sus compañeros. “Ahora es momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, escribió el delantero tras confirmar que dejaba la concentración.

La declaración modifica el escenario alrededor de Portugal: ya está confirmado por el propio Cristiano que decidió abandonar el grupo, pero todavía no ha detallado qué situación concreta provocó la ruptura. Sus palabras sí establecen una secuencia: la decisión llegó después de la conferencia de Jorge Jesus y de una conversación con el presidente de la Federación, aunque será el propio atacante quien revele posteriormente su versión completa.

Por ahora, el conflicto deja a Portugal sin su capitán para el compromiso contra Dinamarca y abre interrogantes sobre su continuidad en los próximos partidos. Las declaraciones de Jesus, la gestión de sus minutos ante Noruega y la posterior respuesta de Ronaldo marcan el primer conflicto público entre ambos desde la llegada del entrenador a la selección portuguesa. El siguiente capítulo dependerá de la explicación que Cristiano prometió ofrecer sobre las razones que lo llevaron a abandonar la concentración.

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