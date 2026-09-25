Rodri confía en la inocencia del Manchester City y mantiene perfil bajo respecto al Balón de Oro: “No depende de mí”

El mediocampista habló de la responsabilidad tras ganar el Mundial, la posible sanción al Manchester City, el Balón de Oro y su llegada al Barcelona antes de enfrentar a Inglaterra

El mediocampista habla de la conexión del Barcelona con la selección | Reuters

España comenzará su participación en la UEFA Nations League 2026/27 este sábado 26 de septiembre frente a Inglaterra, en Wembley. Será su primer partido en el torneo después de conquistar el Mundial, con Rodri Hernández de regreso al centro del campo como capitán de la selección.

En la previa, el mediocampista habló de la responsabilidad que acompaña a España tras obtener su segunda estrella. También respondió sobre la posible sanción al Manchester City, su candidatura al Balón de Oro y sus primeros meses en el Barcelona.

Rodri y la responsabilidad de jugar como campeón del mundo

“Está claro que se siente, sobre todo después del camino realizado hasta aquí. Pero este equipo no se detiene, tiene hambre de más. Sabemos de la responsabilidad que tiene haber conseguido dos estrellas, del respeto de los rivales. Aspiramos a más cosas. Ahora nos toca esta Nations League, nos motiva lograr otro título y enfrentarnos a una grandísima selección, que ha hecho cosas muy importantes”, declaró Rodri.

El encuentro ante Inglaterra abrirá la actividad de España en el grupo A3. Rodri señaló que el título mundial influye en la manera en que los rivales enfrentan ahora a su selección, aunque insistió en que el equipo busca competir por otro trofeo.

¿Qué dijo Rodri sobre la posible sanción al Manchester City?

El español también fue consultado por el procedimiento que afronta su antiguo club en la Premier League. La competición remitió a una comisión independiente una serie de presuntas infracciones a sus reglas, por lo que una eventual sanción depende de la resolución de ese caso. “Vivimos un proceso judicial idéntico en 2020, solo ha cambiado la parte acusatoria. Desde el club siempre se dijo que saldríamos impunes y salimos absueltos. Fuimos culpables en un primer dictamen, igual que ahora, pero ojalá se haga justicia. Conozco bien al City y en su día nos transmitieron la tranquilidad de que lo habían hecho todo correctamente”, expresó.

La comparación corresponde a la valoración de Rodri. El expediente de 2020 fue un procedimiento distinto, entre el City y la UEFA: el Tribunal de Arbitraje Deportivo anuló la exclusión de las competiciones europeas, pero mantuvo una multa reducida a 10 millones de euros por falta de cooperación.

Rodri responde sobre el Balón de Oro 2026

Ante la idea de que no parecía interesado en ganar el premio, Rodri respondió: “¿Tú crees que no quiero ganarlo? Sé que es un premio que no depende de lo que salga a decir, sino de lo que hayas demostrado en el campo y de los periodistas del jurado. No creo que nada pueda influir en su posición. Además, los títulos individuales son la recompensa a un trabajo colectivo, no se entiende sin los compañeros. Me gustaría que lo lograse un español y obviamente me gustaría ganarlo, pero no depende de mí”.

Rodri figura entre los nominados al Balón de Oro 2026, después de haber recibido el galardón en 2024. La ceremonia de esta edición está programada para el 26 de octubre en Londres.

Su llegada al Barcelona y la conexión con España

Sobre lo vivido desde la final del Mundial y su incorporación al club catalán, explicó: “Es una etapa muy ilusionante para mí, un momento de mucha euforia por conseguir ganar la Copa del Mundo, también por el reconocimiento individual en el torneo y poder demostrarme que podía estar al máximo nivel y liderar un equipo como España. Estoy agradecido al Barcelona, por cómo fueron a por mí. He caído en un club con ganas de hacer cosas importantes. Fue un verano intenso, pero se han calmado las aguas y estoy feliz de representar a mi país”.

Por último, Rodri se refirió a la presencia de varios compañeros del Barcelona en la selección: “En el fútbol es muy importante el entendimiento y si tienes muchos jugadores de un club, eso ayuda. Sobre todo, un club como el Barcelona, que juega de una manera muy parecida a la Selección. A partir de ahí hay muchos equipos que aportan futbolistas y siempre hay que cambiar algo el chip”.