¿Cuántas carreras de F1 ha ganado George Russell?

El piloto británico de Mercedes suma ocho victorias oficiales en Fórmula 1 desde su primer triunfo en Brasil 2022

El británico suma siete triunfos en la máxima categoría | Reuters

George Russell llegó a Mercedes en 2022 con la misión de convertirse en el sucesor de Lewis Hamilton y, cuatro años después, el británico ya carga con buena parte del peso deportivo de una de las escuderías más exitosas de la Fórmula 1. Su crecimiento dentro del equipo ha estado acompañado por victorias, poles y una mayor responsabilidad desde que el heptacampeón dejó la estructura para incorporarse a Ferrari.

El camino, sin embargo, no fue inmediato. Russell tuvo que atravesar los años más complicados de Mercedes desde el inicio de la era híbrida, con un equipo que pasó de dominar la categoría a perseguir a Red Bull, Ferrari y posteriormente McLaren. Aún en ese escenario consiguió abrir su cuenta de triunfos en Brasil 2022 y volver a ganar carreras cuando Mercedes recuperó competitividad durante las siguientes temporadas.

George Russell acumula ocho victorias oficiales en Grandes Premios de Fórmula 1. Tres de ellas han llegado durante la temporada 2026, campaña en la que se mantiene dentro de la lucha por el Campeonato Mundial y en la que su papel como líder de Mercedes se ha vuelto todavía más evidente.

¿Cuántas victorias tiene George Russell en la Fórmula 1?

George Russell tiene ocho victorias oficiales en la Fórmula 1. Todas las consiguió con Mercedes, equipo al que llegó como piloto titular en 2022 después de disputar sus primeras tres temporadas en la categoría con Williams.

Su distribución de triunfos refleja también su evolución dentro de la escudería: ganó una carrera en 2022, dos en 2024, otras dos en 2025 y suma tres durante la temporada 2026. Russell también cruzó primero la meta en el Gran Premio de Bélgica de 2024, pero fue descalificado posteriormente porque su monoplaza terminó 1.5 kilogramos por debajo del peso mínimo permitido, por lo que aquella victoria no forma parte de su registro oficial.

¿Cuál fue el primer Gran Premio F1 que ganó George Russell?

La primera victoria de George Russell en Fórmula 1 llegó en el Gran Premio de São Paulo de 2022, disputado el 13 de noviembre en Interlagos. El británico había ganado la carrera Sprint un día antes después de superar a Max Verstappen y ese resultado le permitió arrancar desde el primer lugar de la parrilla el domingo.

Russell mantuvo el liderato durante buena parte de las 71 vueltas y respondió incluso después de los periodos de Safety Car que comprimieron nuevamente el pelotón. Lewis Hamilton terminó segundo, a 1.529 segundos de su compañero, para completar un doblete que además representó la única victoria de Mercedes durante toda la temporada 2022.

La lista de carreras ganadas por George Russell

Russell ha ganado Grandes Premios en cuatro temporadas distintas y seis de sus ocho triunfos llegaron después de conseguir la pole position. Las única excepción fue Austria 2024, carrera que comenzó desde la tercera posición.

Gran Premio de Sao Paulo 2022 | 13 de noviembre de 2022 | Salió 1° tras ganar la Sprint

| 13 de noviembre de 2022 | Salió 1° tras ganar la Sprint Gran Premio de Austria 2024 | 30 de junio de 2024 | Salió 3°

| 30 de junio de 2024 | Salió 3° Gran Premio de Las Vegas 2024 | 23 de noviembre de 2024 | Pole position

| 23 de noviembre de 2024 | Pole position Gran Premio de Canadá 2025 | 15 de junio de 2025 | Pole position

| 15 de junio de 2025 | Pole position Gran Premio de Singapur 2025 | 5 de octubre de 2025 | Pole position

| 5 de octubre de 2025 | Pole position Gran Premio de Australia 2026 | 8 de marzo de 2026 | Pole position

| 8 de marzo de 2026 | Pole position Gran Premio de Austria 2026 | 28 de junio de 2026 | Pole position

| 28 de junio de 2026 | Pole position Gran Premio de Azerbaiyán 2026 | 26 de junio de 2026 | Pole position

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