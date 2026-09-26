Haití vs Costa Rica: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido de la Nations League

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Haití vs Costa Rica, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Haití y Costa Rica se enfrentan por la jornada 2 de la Concacaf Nations League 2026, en un partido que puede comenzar a marcar el panorama del Grupo A de la Liga A. La Tricolor necesita responder después de perder 4-3 frente a Curazao en su debut, mientras que el conjunto haitiano inició su participación con una victoria por 3-2 sobre Trinidad y Tobago. Los dos primeros de la zona avanzarán a los cuartos de final, por lo que los puntos comienzan a tomar importancia para ambas selecciones.

Costa Rica llega después de una derrota que dejó preocupación por la manera en la que se produjo. El equipo dirigido por Fernando Batista ganaba 3-0 ante Curazao, pero recibió cuatro goles durante el segundo tiempo y terminó sin puntos. Curazao descontó a los 62 minutos, alcanzó el empate con tantos a los 66 y 78 y completó la remontada a los 82. La Sele terminó el encuentro con un 38 % de posesión y ahora buscará corregir los problemas que aparecieron durante el complemento.

Por su parte, Haití comenzó la Nations League con un triunfo 3-2 frente a Trinidad y Tobago en un encuentro que resolvió durante el tiempo añadido. Garven Metusala convirtió el empate al 90+1′, mientras que Wilson Isidor marcó el gol de la victoria al 90+8′. El seleccionado haitiano registró más del 69 % de posesión y un 92 % de precisión en los pases. Además, cuenta con antecedentes recientes favorables frente a la Tricolor: ganó 1-0 en uno de sus enfrentamientos de 2025 y el otro terminó igualado 3-3.

Haití vs Costa Rica en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido de la Concacaf Nations League?

Haití y Costa Rica jugarán este domingo 27 de septiembre por la segunda jornada del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026. El encuentro comenzará a las 17:00 horas de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, mientras que en Panamá será a las 18:00 horas.

¿Dónde ver en vivo el Haití vs Costa Rica, el partido de la Concacaf Nations League? TV y streaming

El partido entre Haití y Costa Rica se podrá ver en vivo a través de FOX Costa Rica. La Tricolor afrontará su segunda presentación del torneo con la necesidad de conseguir sus primeros puntos después de la caída ante Curazao.

Haití vs Costa Rica: ¿Cómo llegan los equipos a la Concacaf Nations League?

Costa Rica llega obligada a recuperarse después de dejar escapar una ventaja de tres goles ante Curazao y perder 4-3. El resultado dejó al equipo de Fernando Batista sin puntos después de la primera jornada y redujo su margen de error en la pelea por terminar entre los dos primeros del Grupo A.

Haití, en cambio, comenzó con tres puntos tras superar 3-2 a Trinidad y Tobago. Los haitianos revirtieron el resultado con dos goles en el tiempo añadido y llegan a la segunda fecha con la posibilidad de fortalecer su posición en la zona. Ambos seleccionados jugaron su primer encuentro el 24 de septiembre y volverán rápidamente a la competencia oficial.

¿Cómo se juega la Concacaf Nations League 2026 y cuántos equipos avanzan a cuartos de final?

La Liga A de la Concacaf Nations League 2026 cuenta con 12 selecciones divididas en dos grupos de seis equipos. Durante esta fase, cada selección disputa cuatro partidos contra rivales diferentes, dos como local y dos como visitante, por lo que no se enfrenta a todos los integrantes de su zona. Al finalizar las cuatro jornadas, los equipos son ordenados de acuerdo con los puntos obtenidos y los criterios de desempate establecidos por Concacaf.

Los dos primeros de cada grupo avanzan a los cuartos de final, instancia en la que se incorporan las cuatro selecciones mejor ubicadas de Concacaf (Estados Unidos, México, Canadá y Panamá) que recibieron pase directo a esa ronda. De esta manera, para Costa Rica y Curazao cada punto resulta importante desde el debut, ya que solamente dos de los seis integrantes del Grupo A conseguirán superar esta primera fase y continuar en carrera por el título.

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