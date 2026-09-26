¡Brutal ataque de Lando Norris contra Franco Colapinto! “Hay pilotos que no deberían estar en la Fórmula 1”

Un choque en el que estuvieron involucrados Franco Colapinto, Pierre Gasly y Lando Norris complicó las acciones durante el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 y provocó el enojo del piloto de McLaren, quien consideró que el incidente de este sábado 26 de septiembre pudo haberse evitado si el argentino hubiese conducido con mayor precaución. El enfado de Norris fue tal que incluso pidió que su rival fuera expulsado de la Fórmula 1.

La carrera de Bakú tuvo su primer incidente cuando Alex Albon perdió el control de su Williams y terminó contra las barreras de las curvas 5 y 6. El piloto tailandés, nacido en Reino Unido, quedó fuera de competencia y su accidente obligó al director de carrera del GP de Azerbaiyán a ordenar la salida del Safety Car.

La repetición mostró que, aparentemente, Alex Albon bloqueó demasiado tarde sus frenos al intentar tomar la curva, lo que provocó el accidente y la aparición de la bandera amarilla en la pista. Franco Colapinto aprovechó la entrada del automóvil de seguridad para ingresar a boxes, donde el equipo Alpine colocó neumáticos blandos en su monoplaza con la intención de sacar ventaja en la reanudación de la carrera.

El argentino intentó ganar posiciones, pero una maniobra que generó críticas terminó en un choque con su coequipero Pierre Gasly y Lando Norris, volante de McLaren. El propio Franco Colapinto reconoció su responsabilidad a través de la radio de la escudería y ofreció disculpas al equipo: “Perdón, amigo. Perdón a todo el equipo. Perdón. Muchísimas, muchísimas disculpas a todos. Perdón a Pierre”.

“Creo que la FIA debería empezar a repartir sanciones. Es una temeridad. Cuesta muchísimo dinero… todas mis piezas acaban en la basura”, declaró más tarde Lando Norris ante los medios de comunicación al referirse al incidente con Franco Colapinto. “Hay pilotos que no deberían estar en la F1”.

La actuación de Franco Colapinto en Bakú también dejó una consecuencia que podría acompañarlo hasta la próxima cita del calendario. Los jueces le impusieron una penalización de 10 segundos que no pudo cumplir al no completar la competencia, por lo que la sanción se trasladará al Gran Premio de Malasia de la próxima semana. Todavía falta definir cómo se aplicará: la pena podría traducirse en 10 puestos en la parrilla de salida, aunque también existe la posibilidad de que se reduzca a cinco posiciones.

“Esta gente debería ser suspendida porque ese tipo de conducción no merece estar en la F1“, recalcó Norris. “Si causas un choque en una reanudación como esta, deberías tener al menos una sanción de un Gran Premio”.

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