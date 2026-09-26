Curazao vs Nicaragua: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido de la Nations League

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Curazao vs Nicaragua, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Curazao y Nicaragua se enfrentan por la jornada 2 de la Concacaf Nations League 2026, en un encuentro correspondiente al Grupo A de la Liga A. Ambas selecciones llegan después de partidos con cinco o más goles en su estreno: el conjunto caribeño remontó una desventaja de tres tantos para vencer 4-3 a Costa Rica, mientras que Nicaragua perdió 3-2 frente a República Dominicana. Además de la clasificación a los cuartos de final, esta edición de la competencia forma parte del camino hacia la Copa Oro 2027.

Curazao buscará darle continuidad al resultado conseguido frente a Costa Rica. El equipo dirigido por Dick Advocaat perdía 3-0, pero reaccionó durante el segundo tiempo y convirtió cuatro goles para quedarse con sus primeros tres puntos del Grupo A. El encuentro marcó además su regreso a la competencia después de su participación en el Mundial 2026. Para esta ventana, Advocaat convocó a Jürgen Locadia y citó por primera vez a Kiyani Zeggen, mientras que Deveron Fonville quedó afuera por una lesión en el hombro.

Por su parte, Nicaragua intentará conseguir sus primeros puntos después de caer 3-2 frente a República Dominicana en la jornada inicial. El seleccionado nicaragüense atraviesa una racha de cinco encuentros sin victorias, con un empate y cuatro derrotas durante ese período. El segundo compromiso del Grupo A aparece como una oportunidad para cambiar esa dinámica y mantenerse en carrera dentro de una zona en la que solamente los dos primeros lugares permiten avanzar a los cuartos de final.

Curazao vs Nicaragua en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido de la Concacaf Nations League?

Curazao y Nicaragua jugarán este domingo 27 de septiembre de 2026 por la segunda jornada del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League. El encuentro comenzará a las 18:00 horas de Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador, mientras que en Panamá será a las 19:00 horas.

¿Dónde ver en vivo el Curazao vs Nicaragua, el partido de la Concacaf Nations League? TV y streaming

El partido entre Curazao y Nicaragua se podrá ver en vivo en Nicaragua a través de FOX Sports. Por el momento, es la señal confirmada para seguir el segundo encuentro del seleccionado nicaragüense en esta edición de la Nations League.

Curazao vs Nicaragua: ¿Cómo llegan los equipos a la Concacaf Nations League?

Curazao llega con tres puntos después de protagonizar una remontada ante Costa Rica. El conjunto de Dick Advocaat estaba 3-0 abajo, pero logró revertir el marcador durante el segundo tiempo y se impuso 4-3. Ahora buscará aprovechar ese inicio para fortalecer su posición en el Grupo A.

Nicaragua, en cambio, comenzó el torneo con una derrota 3-2 frente a República Dominicana. El resultado extendió su racha sin victorias y obliga al equipo a buscar una respuesta en la segunda jornada. Además de los puntos para avanzar en la Nations League, el torneo tiene incidencia en el proceso de clasificación rumbo a la Copa Oro 2027.

¿Cómo se juega la Concacaf Nations League 2026 y cuántos equipos avanzan a cuartos de final?

La Liga A de la Concacaf Nations League 2026 cuenta con 12 selecciones divididas en dos grupos de seis equipos. Durante esta fase, cada selección disputa cuatro partidos contra rivales diferentes, dos como local y dos como visitante, por lo que no se enfrenta a todos los integrantes de su zona. Al finalizar las cuatro jornadas, los equipos son ordenados de acuerdo con los puntos obtenidos y los criterios de desempate establecidos por Concacaf.

Los dos primeros de cada grupo avanzan a los cuartos de final, instancia en la que se incorporan las cuatro selecciones mejor ubicadas de Concacaf (Estados Unidos, México, Canadá y Panamá) que recibieron pase directo a esa ronda. De esta manera, para Costa Rica y Curazao cada punto resulta importante desde el debut, ya que solamente dos de los seis integrantes del Grupo A conseguirán superar esta primera fase y continuar en carrera por el título.

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