Millonarios, con sed de revancha para el 2026-II

Daniel Ruiz y Francisco Chaverra son, por ahora, los únicos fichajes de Millonarios para el segundo semestre del 2026.

Millonarios en pretemporada | @MillosFCoficial

La hinchada de Millonarios no aguanta un fracaso más de su equipo. Desde hace varias temporadas, el equipo capitalino no ha logrado hilar un gran semestre para darle una luz de esperanza a sus aficionados. Dos años y medio, han pasado desde el último título conseguido por los ‘embajadores’.

Después de que la llegada y estancia de Radamel Falcao García no fuera lo que todos esperaban. El conjunto azul de Bogotá está urgido de una gran temporada para volver a estrechar lazos con su hinchada. Protestas, cambios de entrenador, eliminaciones y hasta últimos lugares, han sido los protagonistas de las últimas temporadas.

Varios futbolistas no han estado a la altura de un equipo tan importante para el Fútbol Profesional Colombiano como Millonarios y la comunidad embajadora esperaba una limpia completa de la plantilla. Sin embargo, muchos cambios no han habido en cuanto a contrataciones nuevas para este 2026-II.

Altas y bajas de Millonarios para el 2026-II

Hablando de las salidas de Millonarios para esta segunda parte del 2026, la zona ofensiva ha sido la más afectada. Beckham David Castro se marchó al Lugano de Suiza. Jorge Cabezas Hurtado, una de las grandes decepciones del semestre anterior, se vinculó al Deportes Tolima y Álex Castro finalizó su contrato con el equipo azul.

Adicionalmente, Diego Novoa ya no hace parte de la institución capitalina y Nicolás Giraldo se convirtió en nuevo jugador de Jaguares de Córdoba. Dicho esto, solo se marcharon dos futbolistas que estaban dentro de los titulares, el portero Diego Novoa y el extremo Beckham David Castro.

En cuanto a las contrataciones, Millonarios acudió a un viejo conocido. Daniel Ruiz volvió a casa tras un periodo en el fútbol de Europa con el CSKA de Moscú. Sumado a eso, el ‘embajador’ sumo a su plantilla a un jugador que ha sido muy destacado en varias temporadas dentro del FPC, Francisco Chaverra desde el Independiente Medellín. Por último, en la portería ha llegado James Aguirre, proveniente del Once Caldas, pero aún a la espera si esta será o no el arquero titular del 2026-II.

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