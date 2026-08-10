PSG vs Aston Villa en vivo, Supercopa UEFA 2026: horario, alineaciones y dónde ver el duelo por el título

El primer torneo de la tempoada se disputa en Austria con el duelo entre el campeón de la Champions y el de la Europa League

¿Quién pasa por TV el PSG vs Aston Villa? | Claro Sports

El primer trofeo de la temporada 2026/27 del fútbol está aquí: la Supercopa de la UEFA. El campeón de la Champions League, el París Saint-Germain, y el ganador de la Europa League, el Aston Villa, se enfrentan este miércoles 12 de agosto a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

El fútbol europeo tiene su primer gran partido de la temporada en la cancha del RB Salzburgo de la Liga de Austria, en un duelo en el que el equipo de Luis Enrique buscará repetir como campeón tras vencer a otro equipo inglés, el Tottenham, en penaltis el año pasado.

Estos dos equipos solo tienen dos antecedentes en su historial, pero ambos se disputaron en 2025, en los cuartos de final de la Champions. El PSG ganó 3-1 en la ida y tenían ventaja de 0-2 en la vuelta, pero el Aston Villa le dio la vuelta y tuvo media hora para conseguir el tanto del alargue, que finalmente no llegó y los parisinos avanzaron por 6-5 global.

PSG vs Aston Villa en vivo: fecha, horario y sede de la Supercopa UEFA 2026

El partido entre el PSG y el Aston Villa se jugará en la Arena Salzburgo este miércoles 12 de agosto, a las 21:00 horas, tiempo del centro de Europa. En América, estos son los horarios:

México : 13:00 horas

: 13:00 horas Estados Unidos : 15:00 ET, 12:00 Pacífico

: 15:00 ET, 12:00 Pacífico Centroamérica : 13:00 horas.

: 13:00 horas. Colombia : 14:00 horas

: 14:00 horas Argentina: 16:00 horas

¿Dónde ver en vivo el PSG vs Aston Villa, la Supercopa UEFA 2026? Canales de TV y streaming

En estos canales puedes seguir la Supercopa de Europa, además de seguir las acciones minuto a minuto online por Claro Sports.

México : TNT Sports y HBO Max.

: TNT Sports y HBO Max. Estados Unidos : Paramount+.

: Paramount+. Centroamérica : ESPN y Disney+.

: ESPN y Disney+. Colombia : ESPN y Disney+.

: ESPN y Disney+. Argentina: ESPN y Disney+.

PSG vs Aston Villa, Supercopa EUFA 2026: posibles alineaciones

Será la primera oportunidad de ver en un partido oficial a los nuevos fichajes de estos equipos. Por el PSG, llega Maghnes Akliouche, procedente del Mónaco, mientras que los villanos sumaron a Modou Kéba Cissé, João Gomes y Alejandro Garnacho. Johan Manzambi, el suizo revelación en el Mundial, no podrá debutar con el Villa por una lesión en la rodilla.

Por el tardío inicio de la pretemporada, el PSG no tendría a su XI de lujo al tener poco tiempo de preparación con sus jugadores que alcanzaron las semifinales del Mundial (Barcola, Dembélé, Doué, Fabián Ruiz, Hakimi, Lucas Hernández, Zaïre-Emery). Es el mismo caso de Dibu Martínez, habitual en el arco del Aston Villa, pero que podría ser suplente en este encuentro.

PSG : Safonov; Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Dro Fernández; Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia.

: Safonov; Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Dro Fernández; Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia. ASTON VILLA: Bizot; Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen; João Gomes, Kamara; McGinn, Buendía, Garnacho; Abraham.

¿Cómo llegan el PSG vs Aston Villa al duelo de la Supercopa UEFA 2026?

Por segundo año consecutivo, el PSG ganó la Champions League. Su camino a la final fue menos complicado que en 2025, cuando tuvieron que remontar en Anfield una eliminatoria. Golearon a Chelsea y al Liverpool antes de tener la ‘final adelantada’ ante el Bayern en semifinales, con un marcador de 5-4 en la ida, 6-5 global. La final fue mucho más cerrada que en 2025, ya que se fueron abajo en el marcador y finalmente vencieron al Arsenal en penaltis.

El Aston Villa, por su parte, ganó su primer torneo continental desde la Copa de Europa de 1982 al llevarse la Europa League. Fueron los segundos mejores en la fase de liga y todas sus llaves las ganaron por al menos tres goles, incluyendo el 3-0 en la final ante el Freiburgo.

Esta pretemporada, el PSG reportó a los entrenamientos a finales de julio, con plantel reducido por la participación de sus futbolistas en el Mundial. Disputaron dos amistosos, uno contra el Mallorca (derrota 3-0) y otro ante el Manchester United (empate 1-1) , previo a la Supercopa UEFA, además de que el fin de semana jugarán el Trofeo de Campeones, la Supercopa de Francia, ante el Lens.

El Aston Villa, por su parte, disputó seis partidos en la pretemporada. Comenzaron el 21 de julio y suman victorias ante el Walsall (5-0), Indonesia XI (3-1) y Pathum Uited (3-1), perdiendo ante los rivales de mayor jerarquía (2-1 ante el Porto, 4-2 ante la Real Sociedad y 2-1 contra el Bayern).

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