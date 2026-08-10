Everton vs Newcastle en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026

Ambos equipos se enfrentan en Edimburgo antes del inicio de la Premier League; el amistoso podrá seguirse en vivo por Claro Sports

Everton vs Newcastle en vivo, fecha y horario del partido amistoso | Claro Sports

Everton y Newcastle medirán fuerzas este miércoles 12 de agosto en Edimburgo como parte de su preparación para la temporada 2026-27 de la Premier League. El amistoso reunirá a dos equipos que vienen de campañas sin clasificación europea y que todavía buscan ajustar piezas antes del inicio oficial del torneo inglés. El encuentro se disputará en el Murrayfield Stadium y podrá seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Los Toffees afrontan su preparación bajo las órdenes de David Moyes después de terminar la campaña anterior en el puesto 13 de la Premier League, resultado que lo dejó fuera de las competencias europeas. Los Blues han disputado cinco encuentros durante su pretemporada y vienen de caer 3-1 frente al Stuttgart de Alemania. Antes habían enfrentado a Dundee, Bolton Wanderers, Stoke City y Hamburger SV.

El conjunto de Merseyside también ha realizado movimientos en su plantilla durante el mercado de verano. Merlin Rohl, Tyrique George, Hayden Hackney y Christian Norgaard aparecen entre las incorporaciones, mientras Jordan Pickford podría disputar sus primeros minutos de la pretemporada después de reincorporarse al equipo tras participar con Inglaterra en el Mundial 2026. Thierno Barry, Kiernan Dewsbury-Hall y Michael Keane también podrían aparecer en la alineación.

Newcastle, por su parte, terminó en el lugar 12 de la Premier League anterior y tampoco obtuvo un boleto para competir en torneos europeos. El equipo ahora es dirigido por Matthias Jaissle, quien reemplazó a Eddie Howe, y ha disputado cuatro amistosos: venció 3-0 al Darlington, empató 1-1 con Gateshead, perdió 4-1 frente al Bristol City y posteriormente derrotó 2-1 al Valencia en Mestalla.

Las Urracas también modificaron parte de su plantilla con las salidas de Anthony Gordon, Sandro Tonali y Bruno Guimaraes, además de las incorporaciones de Sean Steur, Bazoumana Toure, Aladji Bamba, Ewen Jaouen y Lukas Hornicek. Anthony Elanga no estará disponible después de salir lesionado contra Valencia, mientras Yoane Wissa podría recibir una oportunidad como titular tras marcar dos goles en ese encuentro.

Everton vs Newcastle en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido amistoso de pretemporada 2026?

Everton y Newcastle se enfrentarán este miércoles 12 de agosto a partir de las 10:15 horas, tiempo del centro de México. El partido se disputará en el Murrayfield Stadium, ubicado al oeste de Edimburgo, Escocia. El inmueble fue inaugurado en 1925, remodelado en 1995 y cuenta con una capacidad aproximada para 67 mil 800 espectadores.

Estos son los horarios del Everton vs Newcastle en distintos países de Latinoamérica: México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, 10:15 horas; Panamá, Colombia, Ecuador y Perú, 11:15 horas; Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana, 12:15 horas; Argentina, Paraguay y Uruguay, 13:15 horas.

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

¿Dónde ver el Everton vs Newcastle en vivo, el partido amistoso de clubes 2026?

El Everton vs Newcastle podrá seguirse en vivo y en directo a través de la multiplataforma de Claro Sports. La cobertura estará disponible para México, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, con el seguimiento de las principales acciones del encuentro desde Edimburgo.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

Después de este compromiso, ambos equipos continuarán con la parte final de su preparación. Newcastle todavía tiene contemplados partidos frente a Bayer Leverkusen y Strasbourg antes de recibir al Liverpool el 23 de agosto en su debut de Premier League, mientras Everton enfrentará al Lille antes de iniciar su temporada frente al Crystal Palace el 22 de agosto.

En Claro Sports continuamos con nuestra programación de amistosos internacionales que reúne a clubes de la Premier League y equipos de otras ligas. Este es el calendario de encuentros por disputarse en nuestra multiplataforma:

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Inter vs Betis | Sábado 15 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Schalke 04 vs Real Madrid | Domingo 16 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 09:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 10:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 11:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 12:00 horas

Liverpool vs Como | Domingo 16 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:00 horas

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