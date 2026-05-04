Efraín Juárez evita hablar del arbitraje, pero pone bajo la lupa los penales del América

El estratega también afirmó que el desempeño del equipo correspondió con la idea que buscaba presentar en el Clásico Capitalino

Efraín Juárez habló ante los medios después del empate 3-3 de Pumas ante América en el Estadio Azteca, en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX. El técnico auriazul analizó el rendimiento de su equipo, los dos penales marcados a favor del conjunto azulcrema y el escenario que queda para la vuelta.

El entrenador auriazul destacó que, más allá del resultado, el desempeño del equipo correspondió con la idea que buscaba presentar en el Clásico Capitalino: “Feliz, orgulloso de lo que vi en la cancha, un equipo que, no es la primera vez que lo digo, el resultado viene acompañado, vi lo que mi cabeza quería ver, ver solamente un equipo en la cancha, no sé lo que se ve en tele, adentro, lo que me tocó ver, un espectáculo mi equipo, estoy emocionado”.

Sobre las decisiones arbitrales, Juárez evitó centrar su análisis en el trabajo del silbante, aunque mencionó jugadas que, desde su perspectiva, también debían revisarse. El técnico se refirió a las acciones sobre Adalberto Carrasquilla y Pablo Bennevendo, además de los dos penales señalados para América: “Nunca hablo del arbitraje, no lo sé, no lo he visto, a Carrasquilla lo agarran del cuello, le dan un codazo a Bennevendo antes, no quiero hablar de los árbitros, no sé si hay cosas previas, es parte dé, dos penaltis en cuartos de final, es difícil de ver, es fútbol, me quedo con el rendimiento del equipo, sabe a lo que juega, dos penaltis, una falta de concentración, no hay más, puedo contar muchas, tuvimos el 4-1, el 4-3 al final, los expertos decidirán, tendrán que regresarle, no me importa”.

Juárez insistió en que su lectura del partido se sostiene en los minutos disputados y en la forma en que Pumas se plantó en el Estadio Azteca: El entrenador señaló que su equipo mantuvo una propuesta de juego y que esa postura fue parte de lo que quería ver en una serie de Liguilla: “Yo por venir aquí a hablar de un espectáculo y que todo está bien, cuando evalúe el partido, yo no sé qué puedan pensar del otro lado, lo que puedo decir es que solo hubo un equipo en el estadio, se llamó Pumas, fuimos los que más jugamos, en un estadio imponente, podrán decir mil cosas, la evaluación, veas los 99 minutos, no puedes engañar y mentir, la realidad, es que adentro estamos en paz, pudimos ser ratoneros, es lo que me representa, lo que representa a la gente”.

El técnico también fue cuestionado por las ausencias y por el peso de algunos jugadores dentro del plantel universitario. En su respuesta, Juárez habló de Guillermo Martínez y recordó que el equipo conocía las condiciones bajo las que debía enfrentar la eliminatoria: “Memo siempre hace falta, sabíamos las reglas de juego, con lo que tenemos, 3-3, se caía el estadio, me paré dos veces frente al portero”.

De cara al partido de vuelta, Juárez remarcó el contexto de la serie y la posición con la que Pumas llega al segundo encuentro. El técnico recordó que el empate global favorece al equipo auriazul por su mejor posición en la tabla, por lo que trasladó la obligación al América: “Hay que respetar al rival, el presupuesto que tienen ellos y el nuestro, teníamos 3-1 el partido, ellos son los tricampeones, más allá de las estadísticas, eso no juegan, es un equipo tricampeón, con una plantilla mucho más cara que nosotros, no afectan las decisiones, son dos penaltis, entendiendo eso, ellos son los de la obligación, nosotros con 0-0 pasamos, a ver si ellos proponen como nosotros lo hicimos aquí”.

Con el 3-3 en la ida, Pumas y América definirán la serie en el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026. El equipo auriazul llega con ventaja deportiva por su posición en la clasificación general, mientras que América necesita ganar el siguiente encuentro para avanzar a semifinales.

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