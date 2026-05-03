¡Campeonas! VakifBank Istanbul conquista la Champions League de Voleibol femenil

Tijana Bošković fue la MVP de la final al colaborar con 33 puntos y tras un torneo invicto conquista, su séptimo título de Europa

VakifBank Istanbul, campeonas de Europa | @VakifBankSK

VakifBank Istanbul se quedó con el oro de la CEV Champions League de voleibol femenil, luego de vencer 3-1 a Eczacibasi Dynavit Istanbul en una final que hizo vibrar la Ülker Sports and Event Hall Istanbul, conquistando su séptimo título. Ante 13,500 espectadores, el conjunto de VakifBank impuso condiciones en el Clásico de Estambul y cerró una noche histórica con parciales de 25-20, 25-21, 21-25 y 25-18.

El partido, disputado este 3 de mayo de 2026, tuvo una duración total de 109 minutos y mostró a un VakifBank con mayor regularidad en los momentos clave. El equipo tomó ventaja desde el primer set, mantuvo el control en el segundo y, aunque Eczacibasi logró reaccionar en el tercero para alargar la final, el cuarto parcial volvió a inclinarse con claridad para las campeonas, que firmaron el triunfo con un marcador total de 96-84 puntos.

La gran figura de la noche fue Tijana Bošković, quien encabezó la ofensiva de VakifBank con 33 puntos, incluidos 11 break points, además de registrar 31 ataques ganadores. Su actuación fue determinante para sostener el peso ofensivo del equipo turco y consolidarse como la MVP, acompañada por Marina Markova, quien también brilló con 26 puntos y 23 remates ganadores en una final de alto nivel.

Eczacibasi Dynavit Istanbul intentó mantenerse en partido con el empuje de Ebrar Karakurt, autora de 20 puntos y 19 ataques ganadores, además de los aportes de Sinead Jack-Kisal, quien terminó con 14 unidades y fue la mejor bloqueadora del encuentro con cinco bloqueos ganadores. Magdalena Stysiak también sumó 13 puntos, pero el esfuerzo no fue suficiente para frenar a un VakifBank que encontró respuestas en ataque, bloqueo y saque.

El camino a la final

El título confirmó el recorrido dominante de VakifBank Istanbul en la competencia. El equipo turco terminó invicto la fase de grupos como líder del Grupo A, con seis victorias en seis partidos, 17 puntos, 18 sets ganados y apenas cuatro perdidos, lo que le permitió evitar los playoffs y avanzar directo a las rondas decisivas como uno de los candidatos más fuertes al campeonato.

En cuartos de final, VakifBank superó una serie exigente ante Numia Vero Volley Milano. En el partido de ida, disputado en Italia, remontó después de perder los dos primeros sets y ganó 2-3 con parciales de 26-24, 25-22, 22-25, 22-25 y 11-15, en un duelo de 131 minutos donde Marina Markova fue nombrada MVP tras sumar 35 puntos. En la vuelta, el conjunto de Estambul volvió a imponerse 3-2 en el Palacio de Deportes VakıfBank, con parciales de 25-22, 16-25, 25-16, 23-25 y 15-12, para sellar su boleto al Final Four.

Ya en la fase final, VakifBank volvió a demostrar su capacidad para responder bajo presión al vencer 3-2 a A. Carraro Prosecco DOC Conegliano en semifinales. Esa victoria abrió el camino hacia la final de Estambul, donde el equipo completó su obra frente a Eczacibasi Dynavit Istanbul y levantó el título europeo con una actuación que confirmó su consistencia durante todo el torneo.

El A. Carraro DOC Conegliano se queda con el tercer lugar

A. Carraro DOC Conegliano se quedó con el tercer lugar de la CEV Champions League 2025-26 de voleibol femenil tras vencer 3-0 al Savino Del Bene Scandicci, con parciales de 25-16, 26-24 y 27-25. El conjunto italiano dominó el arranque, sostuvo la ventaja en los momentos clave de un segundo set más cerrado y volvió a responder en un tercer parcial apretado para asegurar la medalla de bronce, en una actuación en la que Isabelle Haak fue reconocida como la Jugadora Más Valiosa del partido.

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