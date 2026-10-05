Toluca sorprende a Pachuca y amarga el debut de Montse Tomé con las Tuzas

Sonia Vázquez y Eugénie Le Sommer marcaron para las Diablas, que resistieron con una jugadora menos en el cierre

Debut complicado para Montse Tomé: Pachuca cae ante Toluca en casa. Imago 7

Pachuca perdió 1-2 ante Toluca como local, en el debut de Montse Tomé como entrenadora de las Tuzas, y se mantiene fuera de la zona de clasificación a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.

Las locales generaron las primeras oportunidades del encuentro. Charlyn Corral realizó un disparo cruzado que pasó por un costado de la portería visitante, mientras que Nina Nicosia intentó abrir el marcador con una volea que Valeria Martínez desvió con la pierna derecha.

Toluca tomó la ventaja después de un error de Esthefanny Barreras en la salida. La guardameta entregó el balón a Sonia Vázquez, quien definió con un disparo raso para colocar el 0-1.

20’ ⏱️ | 🌬️ PAC 0–1 TOL 👺



🚨👺 ¡GOOOOOOOL DE LAS DIABLAS!



Sonia Vázquez aprovecha un error de la arquera tuza y manda el balón al fondo de las redes para poner el primero de Toluca. 🔥⚽️#PACvsTOL #LigaFemenilBBVA pic.twitter.com/2wh2RGyeHD — Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) October 5, 2026

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Posteriormente, Vázquez estuvo cerca de conseguir su segunda anotación con un disparo cruzado que pasó junto a la base del poste.

En el segundo tiempo, Pachuca encontró el empate mediante un disparo de larga distancia de Ella Sánchez, quien colocó el balón fuera del alcance de Martínez para establecer el 1-1.

46’ ⏱️ | 🌬️ PAC 1–1 TOL 👺



🚨🌬️ ¡GOOOOOOOLAZOOOO DE PACHUCA!



¡Ella Sánchez aparece a los 35 segundos del segundo tiempo para empatar el partido con un auténtico golazo! 🤯🔥⚽️



¡Las Diosas del Viento reaccionan de inmediato! 👀💨#PACvsTOL #LigaFemenilBBVA pic.twitter.com/Q8rGmP3IOR — Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) October 5, 2026

Sin embargo, Toluca recuperó la ventaja con una anotación de Eugénie Le Sommer. La atacante recibió el balón dentro del área y definió con un disparo pegado al poste para colocar el 1-2.

En los últimos minutos, Valeria Martínez fue expulsada por derribar a Aline Gomes, por lo que las Diablas Rojas tuvieron que afrontar el cierre del partido con una jugadora menos. Pachuca aprovechó la superioridad numérica para buscar el empate, pero no consiguió volver a marcar.

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Con este resultado, Pachuca dejó escapar puntos en casa y continúa fuera de los puestos de Liguilla, mientras Toluca sumó una victoria como visitante en una jornada que terminó con la expulsión de su guardameta.