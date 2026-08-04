La campeona sin armadura: Gloria Mosquera, el oro que venció al poco apoyo en Colombia

Gloria Mosquera, campeona centroamericana de taekwondo, reveló que tuvo que competir con indumentaria prestada.

Entrevista exclusiva | Claro Sports | Gloria Mosquera

Una deportistas colombiana se destacó con supremacía en el taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Colombia ganó un total de 11 medallas en este deporte, pero solamente una atleta logró subirse a lo más alto del podio de Santo Domingo 2026.

Gloria Mosquera fue la deportista que le entregó el único metal dorado a la delegación ‘tricolor’ en el taekwondo centroamericano. La colombiana de 30 años de edad venció a Elianet Crespo de Cuba por un marcador dos a cero para colgarse la medalla de oro y darle a la que fue en su momento la presea de oro número 27. Claro Sports habló en exclusiva con la campeona de la categoría +73 kilógramos, donde reveló las verdaderas condiciones de practicar esta disciplina en Colombia.

¿Cuál es el sentimiento después de haber conseguido la única medalla de oro de Colombia en el taekwondo de Santo Domingo 2026?

“Cuando terminó la pelea me sentí muy contenta y satisfecha por alcanzar esta meta que junto con mis entrenadores y familia trabajamos día a día para alcanzar. Venían muchos pensamientos a mi cabeza pero de ellos sobresalía la alegría de seguir escribiendo historia en el taekwondo colombiano. Y en cuanto a ser la única medalla oro del equipo creo que cada uno tiene sus procesos y mis compañeros son unos tesos porque pese a no haber ganado el oro cada uno de ellos es excelente en su propia categoría” afirmó Gloria Camila Mosquera.

¿Cómo fue la preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

“Bueno yo pasé por un proceso de cirugía en el 2024 en una de mis rodillas. Esa recuperación total terminó el año pasado, desde entonces mis entrenadores han realizado un plan de entrenamiento específico para mi. Tanto en la parte específica de taekwondo como en la preparación y acondicionamiento físico. Por los resultados deportivos de este año ha funcionado totalmente” comentó la atleta de Colombia.

¿Se contó con el apoyo necesario por parte de las organizaciones deportivas colombianas correspondientes?

“⁠En el momento no cuento con el apoyo que necesito. Cuento con un apoyo económico de Indervalle pero no es suficiente para lo que demando. Mis entrenadores me colaboran en algunas cosas como algunos suplementos o transportes cuando requiero viajar a concentrarme con la selección nacional. Totalmente me hace falta apoyo tanto en lo económico como en indumentaria de hecho tuve que competir con las empeineras (los “guantes” que se utilizan para los pies”) de uno de mis compañeros ya que es un nuevo sistema y son algo caras” reveló Gloria Mosquera.

¿Cuál ha sido el mayor reto físico de practicar el taekwondo?

“A nivel físico mi mayor dificultad era la parte de la resistencia. Al principio me cansaba muy rápido, sentía que mi corazón iba a reventar en los entrenamientos. Pero eso logré mejorarlo. En estos Juegos Centroamericanos y del Caribe la mayor dificultad fue lidiar con la temperatura tan alta que tiene el país es este momento. Aunque yo soy de tierra caliente y me gusta el calor, en Santo Domingo este asunto está a otro nivel” explicó la deportista de 30 años de edad.

¿Cómo fueron sus inicios en el taekwondo en Colombia?

“⁠La manera en que llegué a el taekwondo fue totalmente sin querer, aunque siempre he estado en ambiente de deporte. Entonces tenía 14-15 años y pertenecía a la Selección Buenaventura de vóleibol. Todavía me encanta mucho ese deporte, pero no nos iba muy bien porque peleábamos mucho (hablando del equipo de el colegio) entonces cualquier cosa que alguien hiciera o dijera que no fuera para animar al equipo desequilibraba a todas. Yo no quería lidiar con eso. Entonces el entrenador de taekwondo ya me conocía y venía invitándome a entrenar hace mucho tiempo, pero no me llamaba la atención desde el nombre hasta por ser un deporte de combate” contó la colombiana.

“Pero un día llegue de casualidad a donde estaban entrenando, me quedé solo para ver, pero el me invitó a unirme así que dije ok por que no?. Me sentí chévere de golpear con el pie un Pao, continué yendo más porque la pasaba bien que por el deporte como tal. Ya con el paso de las semanas y los meses me empezó a gustar cómo tal el taekwondo” sentenció Gloria Mosquera.

¿Cómo es un día de Gloria Mosquera?

“Mis días por lo general son muy tranquilos. En temporada de preparación para competencias me levanto a las 5:00 a.m. para llegar al gym a las 6:00 a.m. y hacer mi rutina de entrenamiento que dura una hora y media generalmente. Después voy a casa, desayuno, duermo unas dos horas para descansar y voy a la cocina con mamá para preparar el almuerzo o ayudar con cualquier deber de la casa, Al medio día almuerzo, gasto algo de tiempo en deberes personales y vuelvo a entrenar taekwondo en la tarde. Ya en la noche cuando vuelvo a casa trabajo en mi proyecto de grado, yo estudio cultura física y deporte. Después llega mi hermana de trabajar compartimos un rato y a dormir para iniciar un nuevo día” completó la ‘cafetera’.

¿Qué mensaje le deja a Colombia?

“Como mensaje para los colombianos quiero enviar un abrazo para todos y todas. Que nos mantengamos unidos como hermanos, apoyemos las causas nobles que hagan un bien para nuestra sociedad y así podamos dejar un mejor lugar para los que vienen” finalizó Gloria Camila Mosquera.

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