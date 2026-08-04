Del empate a las semifinales: el ejemplo de España que levantó a México en Santo Domingo 2026

El Tricolor femenil Sub-23 tomó como referencia el camino de España para reaccionar y buscar el oro en Juegos Centroamericanos

México Femenil empató sin goles en su debut Centroamericano. | @Miseleccionfem

La selección mexicana femenil Sub-23 encontró inspiración en España después de empatar sin goles ante Puerto Rico en su debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Vanessa Martínez recordó al plantel que el equipo español perdió su primer partido del Mundial 2026 y terminó campeón, mensaje que ayudó al grupo a cambiar la mentalidad antes de sus siguientes compromisos.

México reaccionó con triunfos sobre Colombia y Jamaica, terminó líder invicto del Grupo B con siete puntos, ocho goles a favor y ninguno en contra, y ahora enfrentará a El Salvador en las semifinales. Valerie Vargas destacó la unión del plantel y aseguró que el objetivo es mantener al país en lo más alto y pelear por el cuarto oro centroamericano consecutivo. LEE LA NOTA COMPLETA

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