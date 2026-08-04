Del empate a las semifinales: el ejemplo de España que levantó a México en Santo Domingo 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

El Tricolor femenil Sub-23 tomó como referencia el camino de España para reaccionar y buscar el oro en Juegos Centroamericanos

La selección femenil de fútbol de México empató 0-0 contra Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
México Femenil empató sin goles en su debut Centroamericano. | @Miseleccionfem

La selección mexicana femenil Sub-23 encontró inspiración en España después de empatar sin goles ante Puerto Rico en su debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Vanessa Martínez recordó al plantel que el equipo español perdió su primer partido del Mundial 2026 y terminó campeón, mensaje que ayudó al grupo a cambiar la mentalidad antes de sus siguientes compromisos.

México reaccionó con triunfos sobre Colombia y Jamaica, terminó líder invicto del Grupo B con siete puntos, ocho goles a favor y ninguno en contra, y ahora enfrentará a El Salvador en las semifinales. Valerie Vargas destacó la unión del plantel y aseguró que el objetivo es mantener al país en lo más alto y pelear por el cuarto oro centroamericano consecutivo. LEE LA NOTA COMPLETA

TE PUEDE INTERESAR

¿Cómo quedaron los colombianos este lunes 3 de agosto en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026?

Juegos Centroamericanos

¿Cómo quedaron los colombianos este lunes 3 de agosto en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026?

Los hermanos Portillo y Uziel Muñoz encabezan la jornada de medallas para México en el Atletismo

Juegos Centroamericanos

Los hermanos Portillo y Uziel Muñoz encabezan la jornada de medallas para México en el Atletismo

Ronal Longa, el deportista más rápido de los Juegos Centroamericanos 2026

Juegos Centroamericanos

Ronal Longa, el deportista más rápido de los Juegos Centroamericanos 2026